Ique Quique Setién: “Barcelone est le vol de mes rêves”

Le nouvel entraîneur de Barcelone a accordé une interview aux médias officiels du club où il a évoqué son arrivée au banc de Blaugrana, son idée du jeu ou l’importance de joueurs comme Messi ou Busquets.

Setién est un admirateur absolu de «10», et il n’a pas caché son affection pour Leo Messi et l’importance de sa figure à la fois sur et en dehors du terrain de football. Un joueur irremplaçable.

Le niveau d’incidence qu’il a dans tous les matchs est énorme. Cela n’a eu aucun joueur à travers l’histoire du football. C’est extrêmement décisif tout au long du match et dans tous les matchs. C’est un joueur de football unique. On pense qu’il sera impossible pour un footballeur comme lui de réapparaître. Il fait tout bien et fait de nous de meilleurs entraîneurs. Vous le voyez s’entraîner et vous voyez à quel point il est incroyablement compétitif.

Mais Sergio Busquets a également une affection particulière. La figure du milieu de terrain de Barcelone fait que Quique Setién apprécie particulièrement ce joueur.

J’ai toujours eu une grande admiration pour Busquets car, en plus d’être un grand footballeur, pour nous, c’est la clé en tant que personne. Sa capacité à tout comprendre est unique. C’est pourquoi j’ai demandé une chemise car elle allait être encadrée à l’endroit où elle devait aller.

Une idée basée sur le goût

Pour Quique Setién, un bon jeu n’est pas négociable. Et c’est quelque chose qui avec cela devient un élément qui peut vous faire rentrer chez vous avec une conscience claire … ou bien le contraire. Le bon match sera la base de la victoire.

J’aime que mon équipe joue bien, c’est la seule façon pour moi de rentrer heureux à la maison. Si nous gagnons 1-0 mais sans le mériter, je serai heureux pour les 3 points, mais je serai en colère parce que ce dont vous avez besoin est de vous sentir bien et de bien faire les choses. Si vous le faites correctement, vous aurez toujours de meilleures chances de gagner.

Par conséquent, cette arrivée au Barça peut être décrite comme un rêve. Quelque chose qui, même dans ses meilleurs plans, n’aurait pas pu arriver parce qu’il avait à peine les planches pour être le nouvel entraîneur de Blaugrana.

Je n’ai jamais pensé que cela pourrait arriver. J’ai toujours dit à tout le monde qu’il m’était impossible d’aller au Barça. J’ai quelques années au cours desquelles mes équipes ont bien joué au football. Tout a été une surprise, l’illusion est immense et je suis en mode coach. Je suis ici. C’est vrai que je m’excite encore, mais ce sont des situations que vous ne comprendrez pas. Je vais transmettre cette illusion aux joueurs et c’est le vol de mes rêves.

Une arrivée qui n’aurait pas pu se produire sans un staff technique pour vous accompagner dans vos principes. Quique Setién leur fait beaucoup confiance, et ce sont des hommes clés pour que Barcelone puisse atteindre des niveaux plus élevés.

Mon personnel a réussi à me rendre meilleur. Je leur donne de l’importance parce qu’ils l’ont mérité, ils ont contribué à ma connaissance tous les leurs. J’ai su m’entourer de gens très valables, très compétents et bien informés, des jeunes qui vous apportent toujours et injectent cet enthousiasme