irpini sec à partir de 4 courses, les canaris en séries éliminatoires

Cervinara. Grand match de la 22e journée du championnatGroupe d’excellence B, à Canada-Cioffi le super défi entreAudax Cervinara et le Scafatese. Course fondamentale en perspective des séries éliminatoires pour les deux coéquipiers.

NUMÉROS DE COMPARAISON

Les Irpinians reviennent d’une série de courses avec peu de satisfactions, deux nuls et deux KO dans les quatre derniers, tandis que les canaris se dirigent rapidement vers le but. En fait, le Scafatese a récemment dépassé les deux équipes à domicile qui dirigent actuellement le groupe B, un à deux à la Polisportiva et tris à la Palmese. Il semble presque superflu de le souligner, mais dans un tel match, l’égalité ne servirait aucune des deux équipes. Le classement est court et quelques matchs, positifs ou négatifs, suffisent pour changer le sort de la saison. Le marché est indéniable qui a donné un nouvel élan aux canaris, qui au cours des deux derniers mois ont conquis la beauté de 15 points sur 24 disponibles. Cervinara, en revanche, après une phase de 13 points en 5 matchs, traverse peut-être le moment le plus délicat de la saison et vise à l’intérieur des murs amicaux, sans if ni mais, à conquérir ici encore trois points perdus depuis le 29 décembre, une autre année, d’autres fois.

LE CHEMIN D’AUDAX

LE CHEMIN DE SCAFATESE

LE RÉCENT PRÉCÉDENT