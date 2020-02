À la Real Sociedad, l’attaquant Alexander Isak trouve enfin sa taille. Et montrant ses qualités, après le flop au Borussia Dortmund, un club qui a encore la possibilité de le racheter au club basque pour 30 millions d’euros. C’est la pensée du Suédois à propos de Sportbladet: “Ce que je peux dire, c’est que le Borussia Dortmund est dans mon passé et non dans mon avenir. J’aime la Real Sociedad, je n’ai pas l’intention d’y retourner.”