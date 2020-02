Isco fait avancer Madrid contre City

Lorsque le Real Madrid a connu une période pire, les Blancs ont trouvé de l’oxygène. Isco Alarcón, qui a réussi à être la clé du programme Zinedine Zidane, s’est rendu dans les locaux après une action très malheureuse de Manchester City, qui a enchaîné deux erreurs décisives pour cacher le but.

26/02/2020

Act.27 / 27/2020 à 09:56

CET

sport.es

Et que Pep Guardiola faisait pencher la balance en leur faveur, avec des actions de buts très claires au début de la seconde moitié, en particulier dans les bottes de Mahrez. Mais au moment du match est venu le jeu qui peut marquer une égalité. Modric a volé le ballon au centre du terrain et l’a passé à Vinicius. Le Brésilien, très malheureux dans les enchères, a réussi avec l’aide et a remporté le match clairement à Walker, qui a été surpris par sa vitesse. Le ballon était très clair pour Isco, qui, avec la bonne frappe d’un satin Ederson à mi-chemin, ne pouvait rien faire.

C’est la troisième «cible» d’Arroyo de la Miel cette saison, le premier de la Ligue des champions. Il a également marqué en Ligue dans le fief d’Osasuna et en Super Coupe d’Espagne contre Valence.