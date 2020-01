Isla a joué un match nul Fenerbahce contre Kayserispor »Prensaf Fútbol

Mardi 14 janvier 2020

Le défenseur national, Mauricio Isla, a joué tout son engagement lors du match nul 0-0 de Fenerbahce contre Kayserispor pour le match aller de la finale de la Coupe de Turquie. L’équipe chilienne devra chercher le classement pour l’étape suivante en tant que local.

Mauvaise égalité lors du match aller de la finale de la Coupe de Turquie. Fenerbahce de Mauricio Isla a fait match nul 0-0 contre Kayserispor, en tant que visiteur. Les «canaris» n’ont pas pu affronter une équipe qui reste dernière de la Super League turque.

Le Chilien a contesté tout l’engagement dans le stade Kadir Has. L’équipe de «Huaso», a souffert de maintenir la parité, car à la 34e minute, l’arbitre du match a annulé un but via VAR à Miguel Lopes, car l’attaquant portugais a frappé une tête de hors-jeu. Après cet incident, le match est resté uniforme, sans plus grand danger pour les deux buts.

Fenerbahce, qui se situe en quatrième position du tournoi local avec 31 points, n’a pas pu battre Kayserispor, qui reste en bas du tableau avec 10 unités. Le match revanche se jouera le mardi 21 janvier au stade Şükrü Saracoğlu, à 14h30 du Chili continental.