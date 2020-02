Israël Damonte s’est lassé des insultes et a répondu à un fan: “Cette année tu ne vas pas en B”

L’ouragan ne passe pas un bon moment. En plus des problèmes avec la direction pour la passe de Wanchope Ábila, l’équipe ne se lève pas du football et a perdu ce samedi 2-0 face à Aldosivi à Tomás A. Ducó.

Les fans ont licencié l’équipe avec des sifflets et des insultes, dans un climat chaud qui n’avait pas été vu au Parque Patricios depuis longtemps. Le Globe n’a pas gagné il y a dix matchs et pour l’instant il ne peut pas lever la tête depuis l’arrivée d’Israël Damonte à la banque de remplacement.

Sans aller plus loin, le nouveau technicien du Globe il l’a attrapé avec un fan au milieu du match contre le Shark. Alors qu’ils étaient à 21 minutes du complément et que l’ouragan a perdu par deux buts, l’entraîneur s’est retourné et a répondu à un plaqueiste qui a insulté l’équipe.

“Cette année, vous n’allez pas en B, cette année, vous n’allez pas en B. Restez calme, détendez-vous”, a déclaré l’entraîneur au fan. Rapidement, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une fois la réunion terminée, le coach a donné une conférence de presse et analysé la situation: “Ce processus doit être passé. Nous devons toujours gagner. Mais nous sommes dans un processus. Je sais qu’il y a de la peur mais je n’ai pas peur. Je fais confiance au les gens qui sont dans le club. Je crains qu’ils nous fassent beaucoup de buts. Je crains qu’ils nous atteignent peu et nous convertissent beaucoup. Nous devons travailler. C’est ma faute. “

Enfin, il a défendu l’archer Antony Silva, l’un des plus critiqués par les fans: “On comprend les gens. Il est normal d’être en colère. Concernant Silva. Je comprends l’agacement des gens. Mais tout ce qui s’est passé, c’est ma faute si je suis le DT. S’il vaut mieux essayer Pellegrino au lieu de Silva? Il faut donner confiance à cette position. Je joue 5 matchs. Je n’arrive pas à faire en sorte que le gardien de but mette l’autre et si nous perdons le coup. Évaluons “, a-t-il conclu.