Issa Vegas montre sa silhouette avec des photos en bikini

Source: Twitter @issavegas

Issa vegas est un jeune mannequin argentin qui, petit à petit, a su percer à travers les réseaux sociaux grâce à la forme imposante qui les gère.

Ce qui précède a servi à commencer une carrière à la télévision. Ceci est confirmé par son différentes participations au programme «Aujourd’hui», où il semble performant série d’exercices pour maintenir une bonne Condition physique.

Cela se fait également sur votre compte officiel Instagram, où il télécharge constamment des vidéos une certaine activité. En outre, il utilise également ce réseau pour divulguer des détails de sa vie privée tels que photographies avec votre partenaire et votre famille, entre autres.

Pour cette raison, son Instagram a déjà plus cinq millions et demi de followers qui, sans hésitation, la louent. Et est-ce Issa vegas publie en moyenne deux à trois photographies ou vidéos journaux qui gardent le nombre de fans en constante augmentation.