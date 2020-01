Italie, Mexique et retour. Iturbe, voici l’opportunité que vous attendiez

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Une autre tête, une autre vie. Le même gaucher. Juan Iturbe veut que la Serie A et la tête droite reviennent à un championnat qui l’a séduit, consacré puis abandonné. Il joue à Pumas mais Gênes veut se concentrer sur lui pour viser la sécurité. Il a un contrat avec le club mexicain qui expire en 2021 et après le oui du joueur, les deux sociétés discutent de la formule de transfert.

Hellas Verona, Rome et Turin. Ce sont les trois clubs dans lesquels Iturbe a joué avant de s’installer au Mexique, avant de quitter l’Italie à 24 ans avec une valise pleine de talent et d’attentes insatisfaites. Une étape nécessaire, à ce moment, pour mettre un point. Pour réfléchir, recommencez et recommencez.

Mais maintenant, deux ans plus tard, le joueur de Buenos Aires qui a entre-temps habillé les maillots Club Tijuana et Pumas est prêt à revenir, avec une autre tête et avec l’esprit de quelqu’un qui sait déjà qu’il sera confronté à un défi difficile Si vous savez que vous devez immédiatement entrer dans la partie si vous voulez affecter une équipe qui, pour le moment, regarde tout le monde de bas en haut.

Un pari pour Iturbe. Un pari pour Preziosi, qui a décidé de parier sur un autre deuxième pourboire gaucher après Iago Falque et est prêt à fermer rapidement. Iturbe attend, la négociation est dans la ligne droite d’arrivée et tout moment peut être le bon pour recevoir l’ok, prendre le vol et retourner en Italie,