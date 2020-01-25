Italie, Rebic transforme le but de la victoire de Milan en Brescia

ITALIE SÉRIE A, 21e JOUR
Vendredi 24.01.2020
20:45 BRESCIA-MILAN 0-1
Samedi 25.01.2020
15h00 SPAL-BOLOGNE
18:00 FIORENTINE-GÊNES
20:45 TORINO-ATALANTA
Dimanche 26.01.2020
12h30 INTER-CAGLIARI
15:00 PARMA-UDINESE
15h00 SAMPDORIA-SASSUOLO
15.00 VERONA-LECCE
18h00 ROME-LAZIO
20:45 NAPOLI-JUVENTUS
ITALIE SÉRIE A, AFFICHÉ LE 17ÈME JOUR
Mercredi 05.02.2020
20:45 LAZIO-VERONE
CLASSIFICATION:
JUVENTUS 51
INTER 47
LAZIO 45
ROME 38
ATALANTA 35
MILAN 31
CAGLIARI 30
PARMA 28
TORINO 27
VERONA 26
FIORENTINE 24
BOLOGNE 24
UDINESE 24
NAPOLI 24
SASSUOLO 22
SAMPDORIA 19
LECCE 16
BRESCIA 15
SPAL 15
GENES 14