Ivan Helguera, exemple de sacrifice pour être un vrai Galacticos

Ivan Helguera, un joueur régulier de l’équipe Galacticos. Né footballeur à Manchego, la première expérience digne de mention a été celle d’Albacete, avant que la Roma en 1997 ne l’amène en Italie, le faisant partir après une seule saison. Après le sort à Espanyol, le Real Madrid a parié sur lui et dans les rangs des Blancos, il est resté pendant 7 ans, remportant pratiquement tout ce qu’il y avait à gagner et jouant 229 matchs (avec 18 buts marqués). Son record est composé de trois titres en Liga, une Coupe du Roi, deux Super Coupes espagnoles, deux Ligue des Champions, une Super Coupe européenne et une Coupe intercontinentale. Avec le maillot de l’Espagne, il a pris le terrain 47 fois en marquant 3 buts. Un défenseur qui a eu l’occasion de jouer avec les plus grands du monde, qui a toujours gagné le maillot de départ grâce au sacrifice, au travail obscur et à la performance sur le terrain. Aujourd’hui, Helguera a 45 ans et après sa retraite en 2008, il a dit au revoir au monde du football, ne prenant ni coach ni carrière de manager.

Franck Passi, David Balleri, Stefano Sorrentino, Steve Mandanda, Yohan Benalouane, Michail Antonio, Luca Marrone, Taulant Xhaka et Matija Nastasic sont également nés aujourd’hui.