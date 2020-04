Ivan Helguera explique la controverse entre les joueurs, Del Bosque et Florentino Perez en 2003

L’ancien défenseur du Real Madrid Ivan Helguera a discuté dans un Instagram Live avec le célèbre journaliste espagnol Mister Chip et a expliqué la controverse dans le club entre les joueurs, Florentino Perez et l’entraîneur Vicente Del Bosque juste après avoir conquis le titre de Liga 2003. Le contrat de Del Bosque n’a pas été prolongé même s’il avait le soutien de la plupart des fans et les joueurs et Los Blancos ont fini par signer Carlos Queiroz en remplacement.

«Oui, quelque chose est arrivé. Ils voulaient se débarrasser de Del Bosque et nous voulions qu’il reste. Nous n’aimions tout simplement pas la façon dont cela a été géré, nous ont-ils dit et la chose a explosé. Le président ne voulait pas célébrer le titre avec nous, nous devions aller à la mairie et la plupart des joueurs ne voulaient pas être là si Del Bosque n’était pas là. C’était difficile d’apprécier le dîner. Nous sommes allés à l’hôtel de ville même si nous avions initialement accepté de ne pas le faire, nous avons changé d’avis, mais deux joueurs ne l’ont pas découvert et ils ont été condamnés à une amende. La saison s’est terminée avec le départ de Del Bosque. Nous sommes partis en vacances sans savoir ce qui s’était passé », a expliqué Helguera.

Il a également déclaré que toute l’atmosphère de l’équipe avait eu un impact sur le manque de succès du Real Madrid après le départ de Del Bosque.

«C’était l’une des clés derrière cela, oui. Tout a tellement changé, nous, les capitaines, nous ne savions pas à qui prêter attention, il y avait là un conflit d’intérêts. Beaucoup de bons joueurs ont été signés, Makelele est parti et personne ne voulait qu’il parte. Flavio était un grand joueur mais n’a pas atteint son potentiel ici, alors que Makelele n’était qu’une de nos colonnes et nous a beaucoup aidés défensivement », a révélé l’ancien défenseur.

Le départ de Del Bosque est souvent considéré comme la principale raison pour laquelle l’ère Galactico du Real Madrid a connu des difficultés après 2003 et il semble définitivement que les joueurs n’étaient pas satisfaits de la décision du conseil de ne pas prolonger son contrat.