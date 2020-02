Ivan Perisic subit une blessure à la cheville lors de l’entraînement du Bayern Munich (Mise à jour: Perisic absent pendant quatre semaines)

Selon Bild, le Bayern Munich a subi un important revers de blessure juste avant le choc du DFB Pokal du club contre Hoffenheim. Ivan Perisic, qui remplaçait Kingsley Coman sur l’aile gauche ces derniers mois, a subi une blessure à la cheville à l’entraînement en raison d’un tacle du loanee du Real Madrid, Alvaro Odriozola. Le Croate a quitté le terrain dans une voiturette de golf.

Amer pour Hansi #Flick: @ ivanperisic44 venait d’arrêter l’entraînement! Faute de @alvaroodriozola – #Perisic traité sur la cheville droite – retrait avec la voiturette de golf – maintenant des examens.

Avec Kingsley Coman et Serge Gnabry encore loin de 100%, cela pourrait signifier que Flick devra faire face à Hoffenheim avec Philippe Coutinho sur l’aile gauche. C’est loin d’être idéal, étant donné que le Brésilien préfère jouer au centre et son manque de rythme de travail défensif rendra Alphonso Davies vulnérable aux contre-attaques à l’arrière. Avec Lucas Hernandez toujours pas en forme, il n’est pas possible non plus de faire avancer Davies – et même s’il était disponible, ce n’est pas une bonne idée de changer une formule gagnante quelques heures avant un match à élimination directe.

Hansi Flick donnera une conférence de presse dans quelques heures, où nous devrions obtenir plus d’informations. Restez à l’écoute.

Mise à jour

Mauvaises nouvelles. Selon l’entraîneur, Ivan Perisic a une fracture de la cheville et sera absent pendant quatre semaines, ce qui signifie qu’il manquera les matchs de Leipzig et de Chelsea.

Chapeau périsique eine Fraktur am Außenknöchel. «Das ist im ersten Moment ein Schock», sagt Hansi Flick. Vier Wochen muss die Verletzung heilen, dann beginnt das Aufbautraining. #fcbayern @SPORTBILD @BILD_Sport

– Tobias Altschäffl (@ altobelli13) 4 février 2020

Perisic a une fracture sur la cheville externe. «Ce fut un choc au début», explique Hansi Flick. La blessure doit guérir pendant quatre semaines, puis l’entraînement avancé commence.