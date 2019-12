Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou Carles Alena? L'énigme du transfert de Barcelone en janvier

La fenêtre de transfert rouvre en janvier et voit Barcelone avec des décisions à prendre concernant son milieu de terrain surpeuplé qui pourrait être coupé cet hiver.

Les champions espagnols comptent actuellement Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Carles Alena, Ivan Rakitic et Arturo Vidal dans l'équipe première, luttant pour trois places.

Sergi Roberto est également disponible pour jouer au milieu du parc, ainsi que pour seconder l'arrière droit, et le manager Ernesto Valverde a parlé à plusieurs reprises de la «surréservation» du club au milieu de terrain.

Il n'y a aucune chance que Busquets, De Jong ou Arthur partent en janvier, mais nous pourrions bien voir l'un d'Alena, Rakitic ou Vidal partir et il y a eu un buzz de transfert sur les trois joueurs.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Ivan Rakitic semblait destiné à quitter Barcelone plus tôt dans la saison, mais les choses ont changé au cours des dernières semaines. Un favori d’Ernesto Valverde, il a été abandonné au début de la saison et se plaignait «ils m'ont enlevé le ballon. Je me sens triste."

Avance rapide de quelques semaines et la blessure d'Arthur a joué en faveur de Rakitic. Il a commencé les six derniers matchs consécutifs et ces rumeurs d’intérêt de Manchester United, du PSG et de la Juventus se sont estompées en même temps.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Arturo Vidal est un autre joueur qui avait clairement indiqué cette saison qu'il n'aimait pas vraiment la vie sur le banc et envisageait son avenir s'il ne «se sentait pas important ici».

Valverde a utilisé Vidal plus fréquemment comme sous-marin à nouveau cette saison. Le milieu de terrain a fait trois départs en Liga, mais a quitté le banc en 10 matchs et a marqué des buts importants.

Il y avait un rapport avant le Clasico qu'il avait quitté l'entraînement après avoir été informé qu'il était sur le banc pour le match. Pourtant, il est apparu en tant que remplaçant et a fait de son mieux pour réveiller l'équipe et les fans pendant son séjour sur le terrain.

Les rumeurs d'intérêt de l'Inter Milan refusent de disparaître, mais des informations ont également été communiquées par l'Espagne selon lesquelles le Barça refuserait de vendre le Chilien en hiver. Surveillez cet endroit.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce / .

Carles Alena aurait été ravi de se retrouver dans le onze de départ pour le premier match de la saison du Barça contre l'Athletic Bilbao, mais tout s'est dégradé à partir de là. Le milieu de terrain a été accroché à la mi-temps, puis a eu du mal à faire partie de l'équipe de la journée pour les prochaines semaines.

Valverde a fourni peu d'informations lorsqu'on l'interroge sur le jeune lors de conférences de presse, murmurant la ligne bien usée qu'il a beaucoup de milieux de terrain et qu'il ne peut pas jouer tout le monde. Yada yada.

La rédemption pour Alena est finalement intervenue en décembre lorsqu'il est apparu en tant que remplaçant tardif contre le Real Mallorca, et il a ensuite joué contre l'Inter Milan et la Real Sociedad.

Le Real Betis et Getafe ont tous deux exprimé leur intérêt à prêter Alena en janvier et à lui offrir du temps de jeu, et parmi les trois, il semble probablement le plus susceptible de partir.

Il convient également de mentionner que Barcelone a également Riqui Puig en tête au bit à promouvoir. Il a averti le club en novembre qu'il devra prendre une décision sur son avenir s'il ne voit pas l'heure du match et qu'il n'a pas du tout participé au premier XI en 2019-2020.

