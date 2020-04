Ivan Rakitic de Barcelone souhaite obtenir un coronavirus pour jouer au football

Ivan Rakitic a été interviewé par Marca cette semaine. Le milieu de terrain de Barcelone a discuté d’une variété de choses. Plus précisément, l’accent a été mis sur l’impact de la crise des coronavirus sur sa vie. On a demandé à Rakitic si les footballeurs devaient revenir jouer au football.

“Je veux jouer. Il est évident que nous devons essayer de revenir avec les meilleures garanties de santé, mais nous devons également savoir qu’elles ne peuvent jamais être à 100%. Le même risque sera présent pour tous les travailleurs à leur retour au travail.

«Les employés des supermarchés changent également dans les vestiaires et ont les mêmes chances, voire plus, de les obtenir que nous. Ils prennent ce risque et je veux le prendre aussi. Je pense que nous avons un devoir et je suis sûr que si nous demandions aux fans, ils aimeraient qu’il y ait du football.

«Nous devons essayer de faire en sorte que les gens aiment à nouveau le football. Nous, footballeurs, pouvons être un exemple, en soutenant tous les travailleurs qui nous ont montré leur force. Je veux rejoindre cette force. “

Rakitic | La source