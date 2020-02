Ivan Rakitic dit qu’il a pensé à quitter Barcelone en janvier

Ivan Rakitic a déclaré après la victoire de dimanche sur Levante qu’il pensait à quitter Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier parce qu’il n’était pas satisfait de la façon dont il était traité au club.

L’international croate a été abandonné par l’ancien manager Ernesto Valverde au début de la saison mais a réussi à se frayer un chemin dans le XI de départ avant Noël.

Le nouveau patron Quique Setien a donné à Rakitic un départ contre Levante dimanche, et le milieu de terrain a admis par la suite qu’il avait eu une saison difficile au Camp Nou.

«J’ai traversé de mauvais moments, mais c’est maintenant dans le passé. Je peux dire très clairement que des choses se sont passées que je n’ai pas aimées. Je n’ai pas mérité une partie du comportement

“Vous (les médias) savez aussi comment les choses se passent, mais ce n’est pas le moment de rouvrir ce dossier, mais bien sûr j’ai prévu de partir parce que ça a été une période compliquée.

“Maintenant, je veux tourner la page et travailler dur pour aider l’équipe au moment décisif de la saison.”

Source | sport

L’avenir de Rakitic fait l’objet de spéculations depuis un certain temps maintenant, et ces rumeurs devraient se poursuivre. Son contrat expire à l’été 2021 et une prolongation ne semble pas imminente.