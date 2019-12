Iván Rossi et Augusto Batalla pourraient passer de River à la gymnastique

Au cours des dernières heures, Gabriel Pellegrino a reconnu que River s'intéresse à José Paradela, l'un des jeunes de la gymnastique qui a explosé avec l'arrivée de Diego Maradona.

Chez TNT Sports, nous vous disons que depuis River ils ne sont pas disposés à faire un effort économique important pour renforcer l'équipe, mais ils analyseront la possibilité d'ajouter des joueurs en prêt ou dans une condition qui ne nécessite pas de dépenses importantes.

Sans aller plus loin, The Millionaire Page déclare que du millionnaire ils pourraient offrir les laissez-passer d'Iván Rossi et Augusto Batalla en échange de l'arrivée de Paradela.

Les deux joueurs doivent retourner à River après ses étapes à travers Colo Colo et Unión La Calera, respectivement, mais aucun ne sera pris en compte par Marcelo Gallardo.

De cette manière, Rossi et Batalla pourraient rejoindre l'équipe de Maradona pour la saison prochaine et le Loup se séparerait de Paradela, une de ses grandes figures. Cela arrivera-t-il?