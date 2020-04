IvChivas bat Tigres et fait ses débuts dans cette eLiga

La puissante victoire de Fernando Beltrán qui donne au troupeau ses trois premiers points dans la compétition tandis que Tigres continue sans en ajouter trois.

Chivas a commencé tôt devant le tableau de bord grâce au but d’Alexis Vega qui a ensuite été suivi par le deuxième jeu d’Oribe Peralta. Avant la pause, Alexis Vega remettait le 0-3 sur le tableau de bord qui laissait le jeu plus que sur la bonne voie tandis que Tigres avec Nahuel Guzmán aux commandes ne savait pas quoi faire.

9 ‘🎉 GOOOOOOOOOLAAAZOO DE @FerbBeltran! 🎉 CRIEZ-LE CHIVAHERMANO! 🔥 UN GRAND OBJECTIF DE @ Alexis_Vega9 👏👏👏 Tigres 0-1 Chivas # eLigaMx pic.twitter.com/PZgJYP1tL4 – CHIVAS pour se laver les mains (@Chivas) 25 avril 2020

Les changements ne semblaient pas fonctionner pour Tigres et dans ceux-ci viendrait le quatrième travail de Beltrán lui-même et si c’était la dernière phrase d’un jeu où il n’y avait pas d’histoire et Chivas a finalement réalisé ce qu’il cherchait, sa première victoire dans cette eLiga.

Il envoie déjà les modifications @PatonGuzman sur le terrain de jeu. # EstoEsTigres 🐯 | # 6DecadasDeTigres 🟡🔵 pic.twitter.com/vhTgnGnlX5 – Official Tigers Club (à domicile 🏠😷) (@TigresOficial) 25 avril 2020

Tigres est pour sa part, avec Cruz Azul et Juárez, la seule équipe qui n’a pas encore réussi à s’imposer jusqu’à présent en compétition. Le Flock prend enfin de l’oxygène après un départ difficile et où Beltrán a donné le maximum aujourd’hui.