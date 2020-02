IverRiver a battu les étudiants et est à deux pas du championnat

Le désir d’être champion de la Super League est très proche de se matérialiser pour River Plate, aujourd’hui, ils ont battu les étudiants dans leur maison par deux à zéro avec des buts de Rafael Santos Borré et Matías Suárez: Le jeu que le millionnaire a joué aujourd’hui était parfait, ils pouvaient contrôler Les étudiants ont pris trois points fondamentaux pour suivre Boca dans le tableau et rêver du championnat.

Les étudiants ne pouvaient rien faire devant une rivière implacable

El Pincha a reçu le millionnaire à domicile et a lâché trois points très précieux. Ils ont été dépassés à tout moment par une rivière qui a très facilement réussi à leur faire du mal, Mascherano a été la clé pour que les étudiants ne reçoivent pas plus de buts, aient bien marqué et aient essayé de faire jouer son équipe à tout moment. Les gens ont reconnu la livraison de “Masche” et ont applaudi la fin de la réunion. Avec ce jeu, les Milito accumulent un total de trois matchs sans gagner.

River joue de mieux en mieux et ça se voit sur le court

L’équipe de Núñez mérite d’être à la place du championnat. Aujourd’hui, ils ont démontré à nouveau pourquoi ils sont les propriétaires de la Super League, ils ont surmonté les étudiants avec beaucoup d’autorité et ils ont gardé les trois points qui leur permettent de continuer à rêver. Paulo Díaz, le joueur qui est venu comme l’homme le plus interrogé du jeu, a fini par faire un très bon match et en précisant qu’il est là pour lutter contre le travail avec n’importe qui. Les buts ont été marqués par Santos Borré (22 ′) et Matías Suárez (64 ′).

A ce moment, ils ne peuvent pas se desserrer

En l’absence de deux dates pour terminer la Super League, River doit conserver la même intensité qui l’a caractérisé tout au long de sa campagne. La pression constante et suffocante de l’équipe est une marque caractéristique qui la distingue de tout le monde, la hiérarchie de ses joueurs et la capacité de Gallardo à les responsabiliser font de River une équipe presque imbattable. Son poursuivant le plus immédiat est Boca, qui a de nouveau gagné aujourd’hui et suit trois points de River. Il y a 180 ′ qui séparent le Millo d’un nouveau championnat, il est plus que jamais temps de prouver que des champions sortent.