J. Stabia, avec des guêpes Spezia coupées par des disqualifications: 6 absences totales

Réduire du k.o. de Pordenone pour 2-1, le Juve Stabia est appelé à donner un tour à une période terne de sa saison, et devra le faire dans le défi interne avec lui Spezia, prévue pour demain à 15h00, comme maintenant connue sans public.

L’entraîneur jaune-bleu Fabio Caserta, pour affronter l’une des équipes les plus en forme du tournoi et un candidat sérieux à la promotion directe, il faudra se passer de 4 disqualifiés pour accumulation de cartons jaunes, ou Addae, Germoni, Mallamo et Tonucci, en plus des blessés déjà Elia et Mezavilla. Le bomber jaune-bleu est disponible à la place fort, qui a servi son tour d’arrêt.

Voici la liste des joueurs appelés:

Les gardiens de but: Polverino, Provedel, Russo.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Ricci, Todisco, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mastalli.

attaquants: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Elia, Mezavilla.

Disqualifiés: Addae, Germoni, Mallamo, Tonucci