J.Stabia et Manniello-Langella s’affrontent sur l’affaire D’Elia: le point

On retrace ce qui s’est passé ces dernières heures à la maison Juve Stabia, les frictions entre les deux blocs d’entreprises s’accentuant de plus en plus.

À la base du mécontentement exprimé après le match avec Trapani de Franco Manniello, qui s’est présenté dans la salle de presse pour commenter la bannière Courbe sud de litige contre l’unique administrateur et vice-président Vincenzo D’Elia (sur papier le représentant de Manniello au début de l’année, étant donné la position initialement plus isolée de ce dernier, mais en fait un homme de confiance du président Langella, ndlr), il y a une nette divergence de vues sur la gestion du club.

D’Elia, comme l’a déclaré Manniello lui-même, aurait en fait affaibli une figure historique comme celle du secrétaire général Lello Persico, redimensionnant entre autres aussi les rôles du dg Clemente Filippi et le chef d’équipe (en plus de plusieurs autres fonctions importantes au sein du club Gialloblu, ndlr) Giuseppe Di Maio, raisons qui auraient engendré du mécontentement dans les bureaux de Viale Europa.

Mais la clarification émise par Manniello semble être en augmentation. En fait, une première position vient de Andrea Langella, qui nie ce qu’a dit Manniello, défend D’Elia et déclare que le Curva Sud a été en fait exploitée à l’art par le “bloc Manniello”, avec des nouvelles mensongères qui seront ensuite discutées après le match avec Pordenone. Ci-dessous la note signée par Langella lui-même:

En référence à la contestation soudaine et inattendue faite par les fans de la Curva Sud contre le directeur unique ing. Vincenzo D’Elia lors du match de samedi Juve Stabia c / Trapani, fans évidemment exploités par des fausses nouvelles, le président Andrea Langella annonce qu’au moment où il préfère ne faire aucune déclaration afin de ne pas perturber l’environnement dans un moment aussi délicat la veille une course fondamentale pour le reste du championnat. Il se réserve le droit de faire un communiqué de presse dans les prochains jours, suite au match de mardi contre Pordenone.

Andrea Langella

Un moment délicat donc pour l’avenir de la Juve Stabia qui, après la saison passée, souligne une fois de plus les difficultés à faire correspondre la ligne de la propriété historique de Manniello avec les partenaires qui alternent de temps en temps dans celui de Castellammare, sans pour l’instant trouver un mariage heureux malgré les proclamations et les bons voeux.

Des mises à jour sur l’histoire suivront, qui semblent toutefois viser une fracture qui semble incurable aujourd’hui entre Andrea Langella et Franco Manniello, qui est arrivé au choc public avec le son des déclarations et des communiqués de presse, qui se poursuivra inévitablement dans les prochains jours. Pendant ce temps, la position des acclamations organisées jaunes et bleues est très claire, ce qui explicitement après le communiqué de presse susmentionné élargi son différend à Langella lui-même.