J.Stabia, le calme revient entre Langella et Curva Sud au nom de la solidarité

A l’heure du coronavirus, parmi les nombreuses difficultés d’une période d’urgence transversale qui a évidemment aussi stoppé le monde du football, la solidarité peut être le ciment pour renforcer des relations qui semblaient enfin avoir atteint la fin de la ligne.

C’est le cas des partisans du Juve Stabia, en particulier les applaudissements organisés Courbe sudet Andrea Langella, président et actionnaire de 50% du partenariat Gialloblu. Il y a tout juste un mois, nous vous avons parlé de la ventilation qui semblait totale entre Langella d’un côté et Franco Manniello (détenteur de l’autre moitié des actions de la société) et les applaudissements organisés par l’autre (Cliquez ici pour retracer l’histoire).

De cette demande explicite de se retirer, pas trop adoucie, de la Curva Sud contre Andrea Langella, on retrouve aujourd’hui le dépôt d’armes avec les parties unies pour mener une seule bataille: celle du coronavirus. La première étape de la Juve Stabia a été le don de 5 000 masques à l’hôpital San Leonardo de Castellammare, une initiative soutenue en parallèle par leAssociation Gaetano Musella, expression sociale de la Curva Sud, qui est toujours engagée dans la collecte et la distribution des produits de première nécessité sur tout le territoire de Stabiese.

Le dernier acte de cette course solidaire, qui rassemble (espérons-le définitivement) les acclamations jaunes et bleues et Andrea Langella, est le don aujourd’hui par cette dernière à l’association Gaetano Musella de plusieurs quintaux de biens primaires, comme en témoignent les images ci-dessous .

Un geste qui n’est pas passé inaperçu par la Curva Sud qui, avec le communiqué de presse suivant, a en fait donné son placet définitif à un chemin commun et unanime entre les fans, Manniello et Langella, aujourd’hui sous la bannière de la solidarité et demain sous celle de Juve Stabia. Voici la note des fans de Gialloblù:

Ce matin, le président Langella a fait don à l’association Gaetano Musella de produits de première nécessité tels que des pâtes alimentaires et du matériel de désinfection et de protection. Le énième geste de solidarité envers tous les habitants de la Stabie par tout le club de la Juve Stabia à qui remercient tous les Curva Sud et en particulier les présidents Langella et Manniello. La Juve Stabia n’est pas seulement du sport mais de l’amour et de l’attention envers tous les citoyens de Stabia! Tous unis nous le ferons!

ph South Bend Stabiesi 1907