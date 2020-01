J. Stabia, les détails pour assister au match direct sur la route avec Pise

Moment de forme extraordinaire pour le Juve Stabia, beaucoup plus proche de la zone de play off que de la zone de play out, grâce à quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matchs.

Le but des guêpes reste cependant le salut, objectif qui passe également de défis directs comme celui prévu samedi à 15 heures avec le pise (2 points de moins que la Campanie, ndlr), de retour de l’excellent tirage sur le terrain de Bénévent. Voici les informations pour les supporters de Gialloblu qui souhaitent assister à la réunion:

S.S. La Juve Stabia annonce qu’à partir d’aujourd’hui 21 janvier 2020, sans obligation de carte de fidélité, les bons d’entrée du secteur invité de l’Arena Garibaldi au stade “Romeo Anconetani” de Pise, pour assister à la réunion Pise – Juve Stabia, prévue le samedi 25 janvier 2020 à 15h00 et valable pour la 21e manche du championnat de Serie BKT.

Les billets seront en vente pour 13,00 € plus les droits de prévente. Pour les enfants de 6 à 14 ans, le prix du coupon est de 5 € plus les droits de prévente. La vente des billets se terminera à 19 heures le vendredi 24 janvier 2020, via le circuit Vivaticket et pourra être achetée dans les points de vente suivants:

Moments de bar sucré situés à Castellammare di Stabia, via G. Cosenza 186

Tabac Muratori situé à Castellammare di Stabia via Napoli 229

Ou en ligne sur le site Web de Viva Ticket