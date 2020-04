Jaap Stam pense que la star liée à Everton aurait pu jouer pour Manchester United, triple vainqueur – HITC

Everton, de Carlo Ancelotti, aurait voulu ramener Luis Alberto en Premier League face à la Lazio, championne de la Serie A en titre.

Jaap Stam pense qu’Everton, lié à Luis Alberto, est un “grand joueur” qui aurait pu jouer pour le triomphe du Néerlandais à Manchester United, selon des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.

En décembre, The Toffees a pris l’une des nominations les plus accrocheuses et les plus prestigieuses de toute son histoire. À Carlo Ancelotti, l’un des entraîneurs les plus performants et les plus reconnaissables du monde tire maintenant les ficelles du Merseyside tout en donnant à Everton le genre de pouvoir d’attraction sur le marché des transferts dont, auparavant, ils n’auraient pu que rêver.

Everton a été lié à une foule d’artistes de haut niveau ces dernières semaines, notamment Aaron Ramsey, Gareth Bale, Kalidou Koulibaly et James Rodriguez. Et, selon le Corriere dello Sera, Alberto est également une cible.

Un homme qui s’est effondré sur la route de Liverpool est l’un des milieux de terrain les plus influents de l’Europe ces jours-ci, produisant 15 passes décisives pour que les fans de la Lazio rêvent à nouveau de la gloire du Scudetto.

En fait, la dernière fois que la Lazio a remporté le titre de Serie A, Stam se pavanait toujours à Manchester United. Et un homme qui a brillé au cours de la légendaire campagne de triplement gagnante de Sir Alex Ferguson en 1998/99 pense qu’Alberto aurait défié Paul Scholes, Roy Keane et co pour une place à Old Trafford à une autre époque.

“Grand joueur. Un tel joueur aurait pu jouer dans mon Manchester United, peut-être pas en tant que starter », ajoute Stam avec un sourire. “Si vous voulez être au sommet, vous devez avoir des talents comme lui.”

Il semble peu probable qu’Alberto revienne dans le nord-ouest de l’Angleterre cet été malgré l’attrait d’Ancelotti.

L’international espagnol a admis dans un Q&R sur Instagram ce week-end qu’il espérait plutôt signer un nouveau contrat avec la Lazio.