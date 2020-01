J’abandonne les passions en Premier League

La grande performance de Je suis parti à l’arrière de Getafe a suscité un grand intérêt parmi les clubs de Premier League. Selon «The Sun», Arsenal et Tottenham sont les principaux favoris pour remporter les services du footballeur togolais, qui dispose d’une clause de résiliation de 35 millions d’euros.

16/01/2020 à 12:36

La même information révèle que Everton, Bournemouth et Crystal Palace sont également intéressés par la signature du. Malgré cet intérêt, Djené a encore trois ans sur son contrat et à d’autres occasions l’entité de Madrid a fait référence à la clause pour permettre au joueur de sortir.

Dans le cas de Arsenal, le club londonien cherche désespérément à obtenir des renforts défensifs après la blessure grave de Calum Chambers et le départ le plus possible de Shkodran Mustafi vers le Galatasaray.

Il Tottenham par José Mourinho Il a également besoin d’une centrale après les critiques reçues par Davinson Sánchez et Serge Aurier pour sa performance à la fois en Premier League et en Ligue des Champions.

Le togolais de Djené a été y compris les deux dernières saisons dans l’équipe de l’année de la ligue et c’est un élément clé dans les projets de José Bordalás. Il n’a perdu que deux matchs cette saison dans le championnat de la ligue.