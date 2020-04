“J’accepterais une finale pour le Scudetto contre la Juve”

La série A a suspendu la compétition en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Avec la ligue paralysée, La Juve est le leader du championnat avec un point d’avance sur la Lazio, le deuxième classé. Les mesures de confinement en Italie sont réduites et il est déjà prévu de permettre aux équipes de se réentraîner le 18 mai.

27/04/2020

Le à 15:38

CEST

sport.es

Cependant, Les dates et conditions dans lesquelles la série A reprendra n’ont pas encore été définies, et parmi les différents scénarios envisagés, il a été question de jouer un match de barrage pour le titre impliquant les équipes dans la zone supérieure du classement.

Face à cette situation, le président du Latium, Claudio Lotito, Il a exprimé son opinion à ce sujet dans une interview à La Repubblica: “Une finale entre la Lazio et la Juventus? Je l’accepterais mais je ne serai pas le seul à évoquer cette possibilité“a déclaré le président” biancocelesti “. “Aujourd’hui, nous sommes à un point de la Juve. De plus, lors du match aller contre la Juventus, nous avons gagné 3-1 et également en Super Cup. Et il reste encore à jouer le match du deuxième tour. Pour être honnête, une équipe comme l’Inter, qui a 8 points de moins que nous, ou Atalanta, qui a 14 points de moins, me disent si elles devraient être impliquées. “

En outre, Lotito a nié les accusations de vouloir recommencer la saison pour ses propres intérêts, liées à la lutte pour le Scudetto: “Si nous ne jouons plus, nous serions déjà classés pour la Ligue des Champions et économiserions quatre mois de salaire. J’aurais le confort de ne pas jouer, mais je pense au système. D’autres pas”