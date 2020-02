Jack Grealish a choisi Man United comme prochain club: rapports

Selon des informations, Jack Grealish d’Aston Villa est prêt à rejoindre Manchester United cet été.

Le Telegraph rapporte que le jeune homme de 24 ans veut «se tester au niveau suivant, malgré sa fidélité à son club d’enfance Aston Villa» et que «ses proches… croient qu’il envisagerait une décision si l’un des les grands clubs du pays appellent.

Et The Sun et Goal.com affirment que Old Trafford est sa destination préférée.

Goal rapporte même que «les grandes lignes d’un accord [is] déjà approuvé par la star d’Aston Villa »et« qu’il est censé avoir commencé la chasse à la maison en prévision d’un transfert ».

Les pourparlers ne se sont pas encore ouverts entre les clubs, selon les rapports, mais Villa devrait mettre un prix de 60 millions de livres sterling sur son prix. Cela peut être réduit si le club est relégué de la Premier League cette saison.

Le joueur né à Birmingham a marqué 9 buts et inscrit 7 passes décisives en 27 sorties cette saison. Ses performances exceptionnelles pour une équipe de Villa en difficulté ont attiré l’attention de l’élite mondiale, le Real Madrid, Barcelone et Manchester City étant également intéressés.

Il est largement pressenti pour être appelé dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.

Pep Guardiola de City est connu pour être un fan du milieu de terrain, ayant déclaré lors d’une récente conférence de presse [Aston Villa] avoir l’un des meilleurs joueurs de la ligue à Jack Grealish. Je suis un grand fan de lui ». Le Mirror pense que l’Espagnol pourrait officialiser son intérêt alors qu’il sonne les changements après une saison décevante à l’Etihad.

Mais on pense que c’est United que Grealish a choisi. Bien qu’il soit un Villan né et élevé, il est également connu pour avoir une affection pour les Red Devils, ayant nommé Old Trafford comme terrain de Premier League préféré et un but contre United comme son plus précieux.

Alors que United est le premier choix du joueur, Grealish semble maintenant être le premier choix du club depuis qu’il a refroidi son intérêt pour James Maddison de Leicester. Et avec Paul Pogba constamment lié à une sortie à Old Trafford cet été, ce match made in heaven semble être consommé.

