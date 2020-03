Jack Grealish aurait écrasé une voiture après une fête ivre de couvre-feu

Manchester United pourrait être forcé de réfléchir à deux fois à la signature de Jack Grealish d’Aston Villa après que des informations faisant état de conduite avec facultés affaiblies ont été révélées hier soir.

Quelques heures seulement après que Grealish a publié une vidéo sur Twitter exhortant les fans à rester à la maison et à protéger le NHS, l’homme de la Villa aurait écrasé son Range Rover dans plusieurs voitures garées dans une banlieue de Birmingham avant de discuter avec les résidents.

Samedi après-midi, la jeune femme de 24 ans a tweeté une vidéo disant: “Pour aider à sauver des vies, vous devez rester à la maison”.

«Ne quittez votre maison que pour acheter de la nourriture, des médicaments ou pour faire de l’exercice et n’oubliez pas de rester à au moins deux mètres l’un de l’autre. C’est urgent. Protégez le NHS. Rester à la maison. Sauver des vies.’

Rester à la maison. Protégez le NHS. Sauvez des vies. # StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR

– Jack Grealish (@JackGrealish) 28 mars 2020

Mais quelques heures plus tard, des photos ont été publiées sur Twitter d’un homme ressemblant à Grealish en discussion avec un homme sur un trottoir à côté d’un Range Rover blanc endommagé. L’homme qui ressemble à Grealish porte un curseur blanc sur un pied et une pantoufle à fourrure sur l’autre.

Des tweets ont ensuite émergé de photos envoyées par un résident à un groupe de fans de Birmingham City sur Whatsapp, disant: «Apparemment, c’est la voiture de Jack Grealish. Il a vosté des amis hier soir et est reparti ivre aux premières heures de la matinée et a procédé à un écrasement dans des voitures garées. Il s’est enfui et a demandé à des amis ou à sa famille de venir le chercher. La police vient de partir. Mon voisin en a été témoin. Quelqu’un peut-il confirmer s’il s’agit de son moteur?

Il ne peut sûrement pas s’en tirer? “

Quel branleur complet est Grealish, il dit aux gens de rester, de protéger le NHS! Le C ** T était sur la pisse hier soir et conduisait sa voiture en colère, petit salaud haineux 🤬 pic.twitter.com/RjKEdVS2R6

– Mark (@DustpipeMark) 29 mars 2020

Quelqu’un a répondu en publiant une photo de Grealish sortant d’un Range Rover blanc avec la même plaque d’immatriculation à Villa Park, en disant: «C’est sa voiture».

C’est sa voiture pic.twitter.com/T2f4CRb1Jd

– CM🇮🇪 (@CallumAVFC__) 29 mars 2020

Le Mail a confirmé qu ‘”un témoin a déclaré à Sportsmail que Grealish était l’homme sur les lieux”

“Il a été vu quittant un bâtiment où l’ancien coéquipier de Villa Ross McCormack possède un appartement de luxe.”

Le point de vente affirme qu’un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré que le véhicule de 70 000 £ s’était écrasé dans deux voitures à l’arrêt et a ajouté qu’il aimerait parler au conducteur.

“La police des West Midlands a déclaré:” Nous avons été appelés à Waterside, Dickens Heath, juste avant 10 heures du matin pour signaler qu’un Range Rover s’était écrasé dans deux voitures garées dans la rue “.

«Le chauffeur a laissé ses coordonnées à un membre du public sur les lieux avant de partir à pied et il sera interrogé par la police en temps voulu.»

“Les agents enquêtent sur les circonstances et toute personne disposant d’informations a été priée de nous contacter.”

Le Sun rapporte que «le 4 × 4 aurait fait marche arrière depuis une aire de stationnement désignée, de l’autre côté d’une route et est entré dans une camionnette argentée garée, le laissant avec un pare-chocs bosselé et des feux arrière brisés.»

“Des témoins ont déclaré que le Range Rover a ensuite parcouru 200 mètres, tournant sur le trottoir et se dirigeant vers des véhicules dont une Mercedes Classe C argentée à 30 000 £ et une Merc bleu à 20 000 £.”

“Grealish aurait revendiqué aux automobilistes qu’il paierait les dommages.”

«Un voisin a déclaré:« La fête avait duré toute la nuit. C’était insupportable. Le bruit ne s’était arrêté que peu de temps après, juste après 8 heures du matin, une série de collisions puissantes qui se sont répercutées dans les appartements.

«Dehors, Jack Grealish était debout à côté de sa voiture, ramant avec un gardien de sécurité. C’était étrange de voir un as de l’Angleterre sembler si négligé et ébouriffé. Il avait l’air instable et confus. »

“Il y avait une dispute toute puissante parce que Jack ne voulait pas attendre mais les gens voulaient des réponses de lui.”

Si l’enquête de la police confirme que c’est bien Grealish qui conduisait la voiture, on ne sait pas ce que cela signifiera pour l’avenir de la star du milieu de terrain. Le fait qu’il n’était pas sur les lieux à l’arrivée des policiers signifierait qu’il n’y aurait aucune preuve concluante qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool, mais il est néanmoins difficile d’imaginer qu’il s’en sortirait indemne.

La star d’Aston Villa, Jack Grealish, “ plante ” du Range Rover de 80 000 £, Jack a été vu en train de se disputer avec des spectateurs hier à 8 heures du matin – au milieu des affirmations selon lesquelles il avait fait la fête toute la nuit chez un copain malgré le verrouillage du virus, car sa voiture était avec un pare-chocs bosselé et des feux arrière brisés . pic.twitter.com/KN4A3h96h0

– Lilian Chan (@bestgug) 29 mars 2020

Si l’histoire est confirmée, Grealish pourrait être sanctionné par son club et / ou par la FA et cela mettrait certainement en doute le fait que Manchester United soit disposé ou même capable de signer la star du milieu de terrain.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.