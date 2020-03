Jack Grealish d’Aston Villa envoie un message Twitter chic au joueur de Leicester – HITC

Leicester City a battu Aston Villa 4-0 lundi soir.

Jack Grealish d’Aston Villa a envoyé un message chic au défenseur de Leicester City Ricardo Pereria sur son compte Twitter personnel après qu’il a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure au LCA.

Lundi soir, Grealish se battait contre l’arrière droit des Foxes lorsque Brendan Rodgers a mis quatre Villa menacée de relégation au King Power Stadium.

Brendan Rodgers a confirmé, comme l’a rapporté Sky Sports, qu’à la suite d’un plaquage avec Grealish et son joueur, le défenseur a subi une blessure au LCA.

Grealish a déclaré sur son compte Twitter personnel qu’il “détestait voir des trucs comme ça”, car il souhaitait bonne chance au joueur dans sa récupération.

Grealish et Pereria ont eu des batailles de qualité cette saison, Villa et Leicester s’affrontant à quatre reprises.

L’équipe de Rodgers a gagné 4-1 et 4-0 en Premier League, à domicile et à l’extérieur, tandis que Villa a enregistré un match nul 1-1 et une victoire 2-1 en demi-finale de Coupe de la Ligue.

Étant donné que Villa se bat pour sa vie, on pourrait dire qu’ils auraient peut-être préféré les points de la ligue plutôt que d’atteindre la finale de la Coupe de la Ligue, en particulier compte tenu de la façon dont le match s’est déroulé.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que Grealish opposera à nouveau ses talents à Pereria la saison prochaine, il s’agit simplement de savoir s’il portera ou non une chemise Villa.

