Jack Grealish s’excuse d’avoir enfreint les règles “bêtement”

Date de publication: Lundi 30 mars 2020 5h57

Jack Grealish est “profondément embarrassé” après avoir “stupidement accepté” de se rendre chez un ami pendant le verrouillage du coronavirus – un incident qui a conduit Aston Villa à infliger une amende à leur capitaine.

Des images ont été publiées en ligne dimanche qui semblaient montrer le skipper de la Villa à la suite d’un incident au cours duquel un Range Rover s’est écrasé dans des voitures en stationnement.

La police des West Midlands a annoncé qu’elle enquêtait sur l’incident et Grealish a publié une vidéo sur Twitter s’excusant de ses actes.

pic.twitter.com/XxoEt4yZNj

– Jack Grealish (@JackGrealish) 30 mars 2020

“Je veux juste faire un petit message vidéo juste pour dire à quel point je suis profondément gêné par ce qui s’est passé ce week-end”, a-t-il déclaré.

Grealish a ajouté: «Je sais que c’est un moment difficile pour tout le monde en ce moment, d’être enfermé à l’intérieur pendant si longtemps et je viens de recevoir un appel d’un ami demandant à lui rendre visite – et j’ai stupidement accepté de le faire.

«Je ne veux pas que quiconque fasse la même erreur que moi, alors j’invite évidemment tout le monde à rester à la maison et à suivre les règles et les directives de ce qui nous a été demandé.

«Je sais pertinemment que je vais le faire dans un avenir proche maintenant et, comme je l’ai dit, je demande instamment à tout le monde de faire de même.

“J’espère que tout le monde pourra accepter mes excuses et nous pourrons passer à autre chose et, espérons-le, dans un avenir proche, nous pourrons tous sortir et nous amuser à nouveau une fois que tout sera terminé.”

Grealish aurait presque certainement fait partie de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate en ce moment sans la suspension du coronavirus.

Le milieu de terrain attaquant a lancé un appel vidéo pour que les gens restent à la maison pendant le verrouillage forcé par le gouvernement moins de 24 heures avant un incident sur lequel Villa a réagi rapidement.

Le club de Premier League a déclaré dans un communiqué: «Aston Villa est profondément déçu que l’un de nos joueurs ait ignoré les directives du gouvernement concernant le maintien à domicile pendant la crise du coronavirus.

«Le capitaine du club Jack Grealish a accepté que sa décision de quitter sa maison était erronée et totalement inutile. Il a enfreint les lignes directrices du gouvernement qui sont claires et doivent être respectées par tout le monde.

“Le joueur sera sanctionné et condamné à une amende avec le produit de la donation à The University Hospitals Charity à Birmingham.”