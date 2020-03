Jack le «bon garçon» Grealish et le football ont besoin de mieux l’un de l’autre

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 10:23

Nous y avons tous été. Dimanche matin. Un texte présumé à 4 heures du matin d’un ami présumé avec une prétendue invitation à une sorte de rassemblement présumé. L’agonie de l’adhésion ou non à un verrouillage imposé par l’État restreignant tous les mouvements non essentiels pendant une pandémie mondiale. La tentative de se rappeler où vous avez mis votre autre pantoufle noire à fourrure. Le choix sanglant de Sophie.

Sauf que Meryl Streep a reçu une question impossible sans bonne réponse. Jack Grealish avait pris sa décision pour lui mais avait encore choisi le mauvais chemin.

Il était, bien entendu, «profondément embarrassé». Par ses actions, sans doute, plutôt que par leur divulgation. Il a également exprimé son «espoir que tout le monde puisse accepter mes excuses» dans une vidéo de 58 secondes au cours de laquelle le mot «désolé» n’a jamais été utilisé.

Cela se trouve toujours parfaitement sur la chronologie de Grealish sur Twitter au-dessus d’un clip contenant des conseils sur la façon de “contribuer à sauver des vies” en restant à la maison et en partant uniquement pour acheter de la nourriture ou des médicaments ou pour faire de l’exercice.

Il reste à voir dans quelle catégorie son escapade de week-end appartient, même si cela ne ressemblait guère aux niveaux d’aérobic du matin de Joe Wicks.

Et les détails mineurs et les circonstances ne sont pas encore connus. Il y avait un Range Rover blanc, une photo de quelqu’un qui ressemblait énormément à Grealish, et quelques citations terriblement discutables des voisins.

Mais il est important que les personnalités publiques encadrent cette situation de manière appropriée. Pour essayer d’éviter les phrases de football glabres sur les nouvelles feuilles qui ont été retournées; examiner comment cela pourrait affecter le club d’un joueur et les perspectives internationales, mais aussi regarder bien au-delà; de penser aux implications sociétales plus larges.

Il est possible, en particulier dans de telles circonstances extrêmes, de réprimander et de critiquer sans ressentir le besoin d’enduire de sucre. Grealish a besoin de conseils, d’orientation, de direction, pas plus de gens promesse d’adhésion à son «Plus grand fan» du club. Ou l’acte d’accusation le plus accablant: que Stan Collymore aurait «plus que probablement» fait de même à 24 ans.

Lui dire qu’il est un «bon garçon» est un non-sens immatériel équivalent à regarder quelqu’un planter ses crampons dans la chair d’un adversaire et à les qualifier de «pas ce genre de joueur». C’est l’obscurcissement, le brouillage inutile des eaux claires. C’est inutile, peut-être surtout, pour Grealish lui-même.

La seule pertinence de son rôle de footballeur dans ce cas est celui d’un capitaine populaire qui donne l’exemple et devrait mieux connaître. Grealish se rend compte, espérons-le, que sa véritable erreur a été dans son hypocrisie stupide et dangereuse d’envoyer le mauvais message, et non de laisser tomber Harry Redknapp, Danny Murphy ou même Aston Villa.

Matt Stead