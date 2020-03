Jadon Sancho dit oui à Man Utd alors que Dortmund adopte une position ferme sur les frais

Jadon Sancho aurait déclaré à Manchester United qu’il déménagerait à Old Trafford lors de la réouverture de la fenêtre de transfert – mais le Borussia Dortmund a averti les Red Devils qu’il ne serait pas autorisé à déménager pour moins que leur estimation de lui.

Sancho est devenu l’une des propriétés les plus prisées du football européen l’été dernier après une saison époustouflante en Bundesliga le voyant lié à une pléthore de géants européens.

L’international anglais est passé à la vitesse supérieure ce trimestre, après avoir marqué 17 buts et aidé 19 autres joueurs en 35 matches et maintenant aurait été en tête de liste des objectifs de Manchester United pour le mercato d’été.

Un rapport a récemment suggéré Sancho avait trois raisons de vouloir terminer son déménagement à Old Trafford.

Mais United n’est pas le seul à s’intéresser à Sancho, le jeune de 20 ans voyant son nom fréquemment lié à des goûts de Liverpool, Chelsea et le Real Madrid entre autres.

Plus tôt cette semaine, il a été déclaré L’équipe de Frank Lampard a été “sérieusement investie” pour tenter de ramener l’ancienne star de l’académie de Man City en Premier League; cela malgré son énorme prix.

Et Liverpool a également été fortement crédité d’un intérêt alors que Jurgen Klopp regarde la fenêtre d’été et s’appuie sur une équipe qui est championne de Premier League en tout sauf son nom.

Un ancien milieu de terrain des Reds a même exhorté le club à abandonner Salah et à signer Sancho comme son remplaçant cette semaine.

Cependant, un rapport du Irish Independent affirme que Sancho a donné son feu vert pour déménager à United cet été, Chelsea et Liverpool refroidissant maintenant leur intérêt après avoir été informé du choix du joueur de 20 ans.

En outre, The Sun a affirmé que le joueur porterait le maillot n ° 7 et choisirait de déménager à United, que le club sécurise ou non le football de la Ligue des champions.

Dortmund exige des frais énormes pour Sancho

Manchester City aurait également laissé passer la chance de re-signer son ancien joueur malgré son premier refus sur Sancho, étant donné qu’ils ont déjà Raheem Sterling, Leroy Sane et Riyah Mahrez comme options larges.

Mais l’équipe de Pep Guardiola empochera toujours 15% des frais que Dortmund perçoit pour le Sancho, et c’est en partie dans cette connaissance qui a forcé le directeur général du club à prendre une position ferme sur leur prix demandé pour le joueur, estimé à environ €. 130 millions (£ 116,2 millions).

Hans-Joachim Watzke a insisté sur le fait que si un accord est conclu pour le départ de Sancho, ce sera dans les conditions de la Bundesliga.

Watzke a déclaré à Bild: «Vous devez toujours respecter ce que le joueur veut.

«Nous avons dit avant le coronavirus que notre idée préférée est que Jadon restera avec nous.

«Je peux dire que même les clubs très riches, malgré la crise actuelle, ne croient pas pouvoir faire une tournée des bonnes affaires avec nous.

“Nous ne devons vendre à personne en dessous de la valeur.”

Sancho est sous contrat au Westfalenstadion jusqu’en 2022 après avoir signé une prolongation en octobre 2018, mais s’est brouillé avec le club à quelques reprises cette saison.

L’ancien attaquant de United Dimitar Berbatov, quant à lui, pense que Sancho trouvera l’attrait d’un déménagement à Old Trafford impossible à résister.

“On a beaucoup parlé de Jadon Sancho déménager à Manchester United, dans son cas, parce qu’il est anglais et Man United sont pour vous, je ne pense pas qu’il réfléchira à deux fois avant de déménager là-bas”, a déclaré Berbatov à Betfair.

“Je l’ai déjà dit, il a la qualité, le rythme, les buts et les passes décisives pour jouer pour eux, je suis sûr qu’il aimerait continuer en équipe nationale aussi et Gareth Southgate le regardera plus s’il est jouer en Premier League.

«Pour moi, s’ils l’obtiennent, il sera un excellent ajout, mais je suis curieux de voir comment ils s’aligneront. United a: Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James, Mason Greenwood et peut-être Sancho la saison prochaine, même si vous voulez cette compétition pour les jeunes joueurs, il pourrait être difficile de les voir tous jouer en même temps.

«S’il veut déménager ailleurs, il doit savoir qu’il va jouer régulièrement, il ne sert à rien d’aller ailleurs et de ne pas jouer autant que vous le souhaitez. En fin de compte, c’est à vous de décider, lorsque vous avez la chance de montrer que vous pouvez jouer, vous devez le saisir et montrer ce que vous pouvez faire.

«De plus, lorsque vous jouez à l’étranger, vous voulez toujours retourner dans votre pays d’origine. Lorsque cela se trouve être l’Angleterre et la Premier League, vous allez sauter sur l’occasion si la bonne équipe vient pour vous.

«Il pourrait être un excellent ajout, il doit intensifier, jouer, marquer et passer à la prochaine étape de son développement.

“Solskjaer est lentement, mais sûrement, en train de constituer une équipe de jeunes joueurs avec un mélange d’expérience, et comme nous pouvons le voir, il a obtenu des résultats, donc c’est bien de les voir évoluer dans la bonne direction et si Sancho est le prochain, alors ce sera formidable pour l’équipe. »