Jadon Sancho flirte dangereusement avec le mouvement estival de Manchester United

Il semble que Manchester United soit de plus en plus encouragé ces derniers temps à prendre la décision de Jadon Sancho, la star du Borussia Dortmund.

L’Anglais sensationnel aurait été auparavant un transfert impossible à faire, mais il semble que ce ne soit plus le cas.

Sancho entrerait certainement dans le XI de départ de United et serait en fait le dernier puzzle de leur attaque, occupant la position de droite.

Ce rôle a été principalement réservé à Daniel James et Mason Greenwood, mais il est facile de prétendre que ce poste n’est pas non plus naturel.

Le premier est plutôt un ailier gauche et le dernier est un attaquant qui y exerce son métier uniquement alors qu’il acquiert de l’expérience en équipe première.

Selon Bleacher Report, se qualifier pour la Ligue des champions aidera les Red Devils à devenir le meilleur club de Sancho à rejoindre et on pense qu’il aime l’idée d’un transfert à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que les joueurs veulent rejoindre le club, qu’ils fassent partie ou non de la compétition d’élite européenne, mais cela ne semble pas être tout à fait vrai.

Des rapports avaient précédemment déclaré que la position du légendaire Norvégien n’était pas menacée même si Manchester United ne terminait pas dans le top quatre.

Néanmoins, la signature de Sancho serait un grand coup de pouce dans les plans de Solskjaer de révolutionner l’équipe avant une grande saison.