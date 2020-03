Jadon Sancho ne sera pas vendu pour moins que la valorisation du Borussia Dortmund

Le PDG du Borussia Dortmund a déclaré que malgré toute crise financière potentielle causée par la pandémie de coronavirus, Jadon Sancho ne sera pas vendu moins cher que le prix actuel demandé cet été.

Sancho, qui a eu 20 ans cette semaine, serait l’objectif de transfert le plus élevé de Manchester United pour l’été prochain et serait ravi de passer en Premier League.

Dans une interview avec Bildplus via Goal.com, Hans Joachim Watzke a déclaré que le club ne voulait pas perdre l’Anglais et ne serait donc pas disposé à négocier le prix demandé, estimé à plus de 100 millions de livres sterling.

“Même avant l’épidémie de coronavirus, nous avions dit que nous préférerions que Jadon reste avec nous”, a déclaré Watzke.

“En fin de compte, cependant, vous devez toujours respecter ce que le joueur veut.”

Cette reconnaissance que Sancho a dit à Dortmund qu’il voulait partir est conforme à divers rapports affirmant qu’il n’est pas en train de s’installer en Allemagne.

Cependant, si les négociateurs de United avaient des idées pour obtenir un accord à prix réduit pour l’ailier talentueux en raison des incertitudes causées par la crise mondiale, Watzke a clairement indiqué qu’ils perdraient leur temps.

«Je dirai clairement qu’aucun club riche ne devrait penser qu’au cours de cette crise existentielle, il peut nous voler des joueurs. Nous n’avons pas à vendre qui que ce soit pour moins que ce qu’il vaut », a-t-il déclaré.

Liverpool et Chelsea poursuivent également l’international anglais, qui a marqué 17 buts et fourni 19 passes décisives en 35 matchs avec Dortmund en une saison incroyable.

United serait le favori pour remporter la course, mais la décision de Sancho pourrait dépendre de la possibilité pour les Red Devils de lui offrir le football de Ligue des champions la saison prochaine.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.