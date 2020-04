Jadon Sancho offre une solution parfaite à Manchester United déséquilibré

Manchester United s’intéresse depuis longtemps à Jadon Sancho selon les rapports et les statistiques semblent justifier pourquoi il serait la signature parfaite.

L’homme du Borussia Dortmund coche beaucoup de bonnes cases pour Ole Gunnar Solskjaer, mais il y a peut-être une case dont on n’a pas parlé.

Sancho a évidemment le talent et les compétences pour réussir à United en théorie et le fait qu’il puisse jouer sur la droite signifie qu’il peut compléter un trio offensif assez méchant, Marcus Rashford et Anthony Martial.

Cela n’inclut pas le potentiel des trois étant fourni par le duo de diadly de Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Aussi polyvalent que Sancho soit, une statistique semble suggérer qu’il résoudrait beaucoup de problèmes d’attaque pour les Red Devils.

Où Sancho s’est-il impliqué dans les jeux cette saison lors d’attaques basées sur la possession? 60% – côté droit du milieu de terrain 31% – côté gauche du milieu de terrain 7% – Milieu offensif central 2% – non spécifié La majorité de son activité a tourné à droite cette saison. pic.twitter.com/z10XSzrtgm – UtdArena. (@utdarena) 26 avril 2020

Manchester United a souvent été déséquilibré dans ses attaques, car il finit souvent par jouer au centre ou à travers l’aile gauche à cause de Rashford.

Juan Mata et Mason Greenwood ont principalement joué sur l’aile droite cette saison et ne sont pas non plus des ailiers naturels, ce qui signifie qu’ils entrent souvent et surchargent le milieu de terrain, causant plus de problèmes que de solutions.

Sur la base de la statistique ci-dessus, Sancho aime maintenir sa largeur et cela aidera United à décomposer les équipes beaucoup plus facilement, d’autant plus que leurs attaques ne seraient plus unidimensionnelles.

Cela peut sembler un petit facteur, mais c’est celui qui fera une grande différence pour Solskjaer si le déménagement se produit.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.