Jadon Sancho ouvert à Manchester United malgré des rapports contradictoires

Les fans de Manchester United seront ravis de savoir que la star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, est prête à déménager à Manchester, selon des informations.

Le talentueux Anglais est une perspective très recherchée en raison de ses performances en Allemagne et de sa qualité et de son potentiel évidents.

Sancho est sur le radar de United depuis un certain temps maintenant, mais alors qu’un mouvement semblait impossible dans le passé, tous les signes indiquent un probable transfert estival.

Même quand un mouvement est devenu possible, United avait encore beaucoup de concurrents à affronter, mais il semble qu’ils soient maintenant les favoris de sa signature.

Une offre record est probablement encore ce qui est nécessaire pour éloigner Sancho de Dortmund et Ole Gunnar Solskjaer semble bien avec dépenser ce type d’argent pour un joueur.

Jadon Sancho est très disposé à déménager à #mufc et à revenir à Manchester où il a des amis de son temps à Man City. Liverpool et Chelsea ne seraient pas enclins à dépenser le genre d’argent que le Borussia Dortmund veut #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 9 avril 2020

Ce rapport est en harmonie avec les rapports précédents qui suggéraient que les amis de Sancho lui avaient conseillé de déménager à Manchester United cet été.

Cependant, il est en conflit avec les informations selon lesquelles ses conseillers l’auraient poussé vers un mouvement en Liga.

Il se pourrait que les deux parties aient conseillé Sancho avec des choses différentes et maintenant ce n’est qu’un cas de qui il choisit d’écouter qui décidera de sa destination.

