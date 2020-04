“J’adorerais finir la Ligue, l’équipe était en guerre et nous arrivions”

L’entraîneur de Leganés, Javier Aguirre, a assuré qu’il “aimerait mettre fin à la Ligue” parce que l’équipe était “en guerre” et voit des options pour parvenir au salut, mais est conscient des “dommages que le coronavirus a causés” à la société et il sait qu’ils doivent attendre que le ministère de la Santé confirme qu’ils peuvent rejouer.

10/04/2020 à 19:22

CEST

Europa Press

“J’adorerais finir la Ligue, l’équipe était en guerre et nous approchions. J’aimerais jouer sur le terrain. Nous marchions, nous avons eu quatre victoires et cinq nuls en 15 matchs depuis mon arrivée”, a déclaré Aguirre à Radio. Marque collectée par Europa Press.

“Ils ont interrompu cela, mais nous ne pouvons rien faire d’autre. Maintenant, nous dépendons de ce que dit Santé. Jouer sans public? Si cela doit être sans public, ce sera sans public. Nous ne pouvons exposer personne à une rechute. Ce bug a déjà fait beaucoup pour nous. des dégâts “, a ajouté l’entraîneur mexicain des pepineros, situé en 19e position avec 23 points, trois de salut à dix jours de la fin.

Aguirre a envoyé un message à son équipe, même si “ils savent déjà” ce que pense son entraîneur. “Je leur ai demandé de prendre soin d’eux-mêmes et de prendre soin des leurs. J’espère qu’il n’y aura pas de regrets à l’avenir. Et qu’ils maintiennent une discipline à la maison et d’une certaine manière, ils peuvent être aussi bons que possible lorsque nous nous reverrons. Avoir beaucoup patience et équilibre émotionnel “, a-t-il déclaré.

“Toutes les équipes perdent de la forme, c’est certain, mais on va essayer de soustraire l’impact (…) C’est important d’avoir des activités l’après-midi, ce n’est pas tout le football, réapprendre, aller à l’école, il y a des moments où je suis trop mon père comme entraîneur. J’ai 61 ans “, se souvient ‘Vasco’ Aguirre. “Je peux et je dois guider mes joueurs hors du terrain.”

Enfin, le Mexicain a déclaré avoir vu “mille et une fois” les matchs qu’il a dirigés contre Leganés cette saison et a reconnu être “fixé” à 20 heures sur le balcon tous les jours. “Voilà, j’applaudis toujours les héros qui nous aident tous. Il y a des gens qui passent un très mauvais moment, nous avons le privilège. Le football prend maintenant un siège arrière”, a-t-il conclu.