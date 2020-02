«J’ai aidé Donnarumma; maintenant j’aurai la continuité »

Pepe Reina revient en Premier League. Aston Villa a obtenu la mission du gardien espagnol expérimenté qui, dans une interview sur «Onda Cero», a passé sa carrière. Il n’a pas hésité à reconnaître que ses meilleures années ont été en Premier League.

16/01/2020 à 21:45

Sport.es

Reina, qui a le mérite de jouer dans les quatre grands (LaLiga Santander, Premier League, Bundesliga et Serie A), a expliqué son départ de Milan. “Quand j’ai signé, c’était très proche de la vente de Donnarumma, mais finalement l’opération n’a pas fonctionné”, donc ses apparences ont été rares (13) dans la saison et demie qu’il a été. Pepe reconnaît ouvertement que “J’ai fait de mon mieux pour jouer, mais surtout j’ai pu aider Gigio dans sa croissance. Milan n’est pas dans une excellente situation à l’heure actuelle, mais reviendra bientôt au niveau qu’elle mérite par entité. “

Le gardien de but est concentré sur sa nouvelle aventure à Birmingham. “Il est arrivé à l’Aston Villa en prêt jusqu’à la fin de la saison. Je veux aider l’équipe, bien le faire et retrouver le football“, a-t-il reconnu. Et il n’a pas hésité à reconnaître que “mes meilleures années ma carrière ont été en Premier League. La plupart des joueurs ressentent la même chose “, a-t-il déclaré.