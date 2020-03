“J’ai de la fièvre, des maux de tête et des yeux brûlants”

«Je me suis réveillé le 2 mars, mal à l’aise. J’ai eu de la fièvre, des maux de tête et mes yeux me brûlaient. Elle avait déjà des symptômes la nuit, grelottant de froid. C’est ainsi qu’Alessandro Favalli, joueur de Reggina Audace et deuxième footballeur à contracter le coronavirus dans le football italien, commence à raconter son expérience.

Il est l’un des premiers à apparaître dans les médias pour expliquer comment se passe son quotidien et surtout comment tout a commencé: “J’étais méfiant. J’ai déjà eu la grippe en janvier. J’ai appelé ma famille et ils ont tous eu les mêmes symptômes. Nous avons dîné tous ensemble quelques jours auparavant. Comme le coronavirus était déjà grand à l’époque dans les médias et que les gens avaient déjà été infectés dans ma région. Je savais tout de suite que nous l’avions tous & rdquor ;.

Une fois infecté par l’heureux virus, Favalli craignait pour la santé de sa famille: “La fièvre n’a jamais dépassé 37,8 °, je l’ai eu pendant trois jours. J’ai eu un horrible mal de tête, mais ça n’a pas duré longtemps non plus. Je n’ai jamais eu peur de moi lui-même. Je m’inquiétais pour certains membres de ma famille, qui ont été plus durement touchés, peut-être en raison de leur âge et de leur condition physique. “

Enfin, le joueur voulait aussi mettre un accent particulier sur la difficulté d’être isolé pendant tant de jours, encore plus pour un athlète: “L’isolement est assez difficile mentalement. J’ai l’habitude d’une vie sociale. Je vis avec ma femme, j’ai de la famille et des amis ici. Je m’entraîne tous les jours avec des coéquipiers. ” Pourtant, «l’important est que tout le monde s’en remette & rdquor ;.