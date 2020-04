“J’ai dit à Totti qu’il était un cocu, quelque chose de mauvais devait avoir”

Pablo Daniel Osvaldo est un footballeur différent. Alors qu’il avait encore beaucoup de football dans ses bottes, il a décidé de le quitter pour se consacrer au rock. Maintenant, une fois qu’il est revenu jouer avec Banfield à 34 ans, il a montré qu’il n’avait toujours pas de cheveux sur la langue. Dans une émission en direct avec «TNT Sports», l’attaquant italien a laissé des phrases et des anecdotes à retenir, beaucoup d’entre eux étaient centrés sur Francesco Totti. Osvaldo était d’accord avec l’ancien capitaine et légende des Roms entre 2011 et 2013. “Je lui ai dit qu’il était un cocu, quelque chose de mauvais devait avoir”, explique l’ancien Espanyol et Boca, entre autres.

“Pour moi, c’était cocu, parce que ça ne peut pas être, tu as un visage (en Argentine ça veut dire beau), Je ne veux pas donner de détails mais aussi bien doté, le meilleur joueur avec qui je devais jouer … Tout allait bien, car je n’avais pas non plus mauvaise haleine. Je veux dire, ta femme … quelque chose de mauvais doit avoir. Mais il n’était même pas cocu “, a déclaré Osvaldo en riant.

‘DaniStone’ a également révélé un épisode de uune bagarre dans un bar à Rome. “Je me suis levé et ils m’ont presque tué. J’ai demandé à De Rossi et Toti de m’accompagner, je ne suis pas stupide”, a-t-il déclaré.

Mal de ne pas être allé à la Coupe du monde 2014

L’une des pires saveurs que le football a laissées à Osvaldo n’est pas d’être allé à la Coupe du monde 2014 au Brésil avec l’Italie. “Espérons que Prandelli le passe à l’ortho dans cette quarantaine. Les journaux ont dit que depuis que j’étais argentin, Cassano devait être amené … Le pire, c’est que j’ai appris du journal, il ne m’a pas appelé pour me dire qu’il ne partait pas. “J’ai pleuré, je voulais mourir. sur le technicien «azzurra» de l’époque.

“Avec Pirlo et De Rossi, nous avons baisé, nous avons regardé le ‘Corriere dello Sport’, que l’entraîneur avait des amis là-bas et ils ont mis l’équipe probable et celle qui est sortie dans le Corriere est celle qui a joué, fixe. Il a fait le mystère, à l’entraînement il y avait Je vous ai donné à comprendre, ça tournait, mais sûrement Corriere avait l’équipe. Et après la Coupe du monde, il m’a appelé pour aller à Galatasaray et je lui ai dit que Je n’irais pas même s’ils me donnent 50 millions de dollars, j’ai foiré“at-il ajouté.

Osvaldo a félicité d’autres collègues argentins comme Gabriel Heinze et Fernando Gago et il a avoué que Maradona l’a appelé pour jouer en gymnastique. “Diego m’a appelé, nous avons fait un appel vidéo, mais à ce moment-là je n’avais pas l’intention de rejouer. Je n’ai pas dit non mais je n’ai pas dit oui. J’aime Diego de tout mon cœur, il le sait. Je ferais n’importe quoi pour lui. Oui Appelez encore … que sais-je, maintenant je suis à Banfield “, a-t-il ajouté.