“J’ai eu une grande chance en août de l’année dernière de jouer à Boca”, a révélé Franco Di Santo.

Mi 2019, La bouche vu partir Darío Benedetto se diriger vers Olympique de Marseille (France), alors il est sorti pour trouver un remplaçant. Après que de nombreux footballeurs aient sonné, le “Xeneize” a embauché Franco Soldano y Jan Hurtado.

L’un de ceux qui avaient été sondés était Franco Di Santo, l’attaquant actuel du Atlético Mineiro (Brésil). L’Argentin a développé toute sa carrière à l’étranger, tout en admettant avoir eu la chance de venir au football argentin. “Il y avait des possibilités. Il y avait beaucoup de possibilités”, a-t-il reconnu.

Et c’est là qu’il a avoué qu’il y avait de nombreuses possibilités d’atteindre La bouche. “La plus importante a été la dernière fois, en août de l’année dernière, La bouche, mais cela ne s’est pas produit pour différentes raisons. J’ai eu la chance à ce moment de venir Athlétique, un grand Amérique du sud, et je n’ai pas hésité “, se souvient-il en dialogue avec Olé.

Di Santo, en plus de sa présence dans l’équipe brésilienne, portait les chemises de Audax Italiano (Chili), Chelsea (Angleterre), Blackburn Rovers (Angleterre), Wigan (Angleterre), Werder Bremen (Allemagne) et Schalke 04 (Allemagne).