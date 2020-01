“J’ai le désir de retourner à River”

Carlos Sanchez a eu deux cycles Rivière: le premier a eu lieu entre 2011 et 2013 et le second, entre 2014 et 2015. Au cours de cette période, il a remporté cinq titres: National B 2011/12, Coupe d’Amérique du Sud 2014, Recopa Amérique du Sud 2015, Copa Libertadores 2015 et Suruga Bank 2015

Actuellement dans le Saints du Brésil, l’Uruguayen a rappelé son passage chez le “Millionnaire”. “Jouer dans Rivière C’était très agréable, ces années sont inoubliables pour moi “, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, il a exprimé son intention de revenir à un moment donné. “Depuis que je suis parti, je n’ai eu aucun entretien, aucun contact, rien, avec les dirigeants. Oui avec le personnel d’encadrement. Je ne peux pas m’en plaindre. Évidemment, j’ai le désir de rentrer, car je ne suis pas allé comme je voulais partir C’est mon souhait “, a-t-il averti.

“Aujourd’hui, je vais bien ici, je n’ai pas hâte de retourner au football argentin. Je veux remplir mon contrat et voir ce qui est fait. Ce que j’ai fait, j’ai donné le maximum et ça s’est très bien passé. Je suis dans un très bon club. Je ne me vois pas revenir », a-t-il ajouté en dialogue avec FM 94.7.

Enfin, il a rappelé le passage de Jorge Sampaoli pour Saints. “Ça aurait été bien de rester avec lui dans le Libérateurs, mais a décidé de partir pour une croissance personnelle. J’espère qu’il réussit bien dans un autre club “, a-t-il conclu Sanchez.