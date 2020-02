“J’ai levé la tête. Qualification? Jouer pour gagner aussi à San Paolo”

MILAN. À la fin de la première étape de la Coupe d’Italie demi-finale entre Inter et Napless’est terminée par la victoire des bleus grâce à un but de Fabian, l’analyse du défenseur bleu sur les micros de Rai Sport Kostas Manolas.

«Après une lourde défaite à domicile en championnat contre Lecce, nous avons eu un excellent match aujourd’hui. Le mérite de cette victoire est pour tous les garçons, nous avons relevé la tête contre une équipe comme l’Inter qui se bat pour le Scudetto. Lautaro-Lukaku? Nous travaillons toujours à l’entraînement pour améliorer la phase défensive, nous nous sommes beaucoup améliorés, mais contre les petites équipes à la première occasion nous marquons des buts et la concentration tombe trop. Nous avons montré que nous savons souffrir. Qualificazone? 50 et 50 ils viendront à San Paolo pour faire un grand match, il va falloir faire nos preuves et jouer pour gagner à domicile aussi “.