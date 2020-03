“J’ai lu beaucoup d’idioties, ils m’avaient prévenu mais …”

CERVINARA (AV). Aujourd’hui Président d’Audax Cervinara, Michele Giordano, il a précisé sa position aux supporters et à l’équipe concernant la condamnation en première instance à une indemnité de quelques milliers d’euros en faveur d’un ancien footballeur.

LE PARRAIN D’AUDAX PARLE

«Ce n’est pas mon habitude de publier sur les réseaux sociaux mais aujourd’hui je ressens le besoin de communiquer quelque chose à l’équipe, au club, aux fans. Tout d’abord, j’espère que vous êtes en bonne santé et que, comme moi, strictement chez vous, vous résisterez au moment difficile que nous traversons. Des temps meilleurs viendront qui nous verront à nouveau avec Canada-Cioffi pour soutenir les couleurs que nous aimons, le blanc et le bleu.

Aujourd’hui, cependant, malheureusement, je découvre que j’ai été condamné en premier lieu à une indemnité de quelques milliers d’euros en faveur d’un ancien joueur d’Audax: en effet, Umberto Varriale pardonne au frère de cet ancien membre pour une affaire avec des implications au moins enchevêtrées qui se sont produites par le passé auquel je n’ai pas eu l’honneur d’être un représentant légal de Cervinara et dont je devrais répondre conjointement mais qui ne m’appartiennent pas temporellement et éthiquement, nous verrons dans les bureaux compétents.

Malheureusement, ce sera la quarantaine, je suis aussi fatigué d’être harcelé par l’extériorisation constante d’un idiot idiot que j’ai eu le malheur de croiser sur mon chemin dans celui de Cervinara et dont je me suis rapidement débarrassé comme d’une présence physique mais pas de l’idiotie qui Je lis quotidiennement. Et dire que dans la très courte expérience vécue par l’innommable avec nous, plusieurs fois, j’ai dû le sauver des réactions du personnel technique et managérial mais dans cette affaire je n’ai qu’à faire le mea culpa: j’avais été prévenu et prévenu je ne voulais pas écouter indulgent ceux qui l’ont signalé m’avaient demandé la courtoisie de lui donner une chance.

Je lis continuellement ma demande faite au sujet en question, la demande a été faite de manière personnelle et amicale, elle était en dehors de la relation hiérarchique et était la fille d’une urgence, entre autres choses, c’était seulement une demande de signaler la même chose à l’un des employés de l’entrepôt , Je me souviens de la réponse “présidé, ne t’inquiète pas, j’y pense, tu sais tout pour toi”, je n’aurais jamais imaginé que cet épisode, absolument insignifiant, puisse se présenter comme une action discriminante. Ceux qui me connaissent en tant que collaborateurs, employés, amis, membres de la famille savent que ce n’est pas ma coutume d’adopter des comportements imposants mais surtout grossiers. Vous voudrez pardonner l’explosion, allez sur Audax et restez à la maison avec affection. Le président “.