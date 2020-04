«J’ai mis la Roma devant moi. Fonseca? Excellente relation entre nous “

Récemment Alessandro Florenzi, ancien joueur et capitaine du Rome, il a été interviewé lors de Casa Sky Sport. Né en 1991, maintenant prêté à ValenciaFlorenzi s’est concentré sur les moments «romains» de sa carrière et sur la manière dont il est arrivé à la décision de quitter l’Italie. Voici ses mots.

“… J’ai non seulement refusé l’Inter, mais aussi d’autres équipes italiennes.”

Comment vivez-vous cette période?

«Personnellement, je vais très bien, je me sens très à l’aise ici. Cela dit, je suis chez moi, comme vous tous. J’ai la chance de profiter de mes deux splendides créatures comme jamais dans ma vie. Je forme ce que je peux, avec les outils que la société a mis à ma disposition. Le processus espagnol est un peu italien, la seule chose est que nous sommes tous allés en quarantaine en premier. La contagion s’est quelque peu apaisée. Nous attendrons ce que le gouvernement dira sur la façon de recommencer ».

Valence-Atalanta: on a beaucoup parlé de ces 180 minutes et des contagions survenues dans l’équipe de Valence. Comment avez-vous vécu ce double défi dans les vestiaires?

«En attendant, je remercie la varicelle. Je ne l’avais jamais eu de ma vie, c’est arrivé au bon moment. Non pas qu’il y ait eu la première infection, mais ce jeu l’a fait. Le retour a été surréaliste pour moi et pour beaucoup de joueurs, c’était la première fois qu’ils jouaient à huis clos. Je ne sais pas si nous aurions dû jouer, Getafe et Roma ont décidé de ne pas partir. Il y a eu des cas en nous, maintenant je ne peux pas dire si ce jeu a eu un impact, mais s’il avait été joué à huis clos ou pas joué du tout, la contagion aurait pu être limitée. Mais Dieu seul le sait. ”

Quelles sont les différences entre l’Espagne et l’Italie?

«D’après ce qu’il semble, le football ici est un peu plus ouvert. J’ai remarqué une chose, il y a la même passion, mais vous ne vivez pas comme en Italie. On ne vit pas avant tout comme à Rome. Je donne un exemple que j’ai donné à mes amis: pour aller à Getafe, nous avons pris le train, comme lorsque nous sommes allés à Termini pour aller à Reggio Emilia. Nous sommes allés au Termini espagnol, nous nous sommes garés très loin de la gare. J’ai demandé ce qui s’était passé, ils ont répondu que nous allions. Nous avons traversé une très longue route à pied, nous avons fait la queue sans gardes du corps, comme à Rome. Nous avons payé le billet et avons pris le train normalement. Il n’y a pas cette passion qui se vit à Rome ou dans d’autres villes. Nous sommes un peu plus libres. ”

Pourquoi avez-vous décidé d’aller à l’étranger plutôt que de choisir une équipe italienne?

“Dans ma tête, il y a toujours eu l’idée de vivre à l’étranger. Je ne savais pas quand, où et comment. Cette possibilité s’est présentée en janvier, après avoir discuté avec M. Fonseca de ses idées. Le coach m’a fait part de ses réflexions, ensemble nous avons pris cette décision qui était bonne pour tout le monde. J’avais envie d’appeler l’entraîneur de l’équipe nationale, de lui expliquer ma situation et Mancini était très ouvert, il ne se souciait que de moi, pas où “.

Est-ce une parenthèse dans votre tête ou non?

“Je ne sais pas. Ce virus m’a appris une chose: je suis un garçon qui a toujours fait des projets dans la vie, ce que tu feras à Noël, où tu iras pour les vacances. Le virus m’a appris à vivre au jour le jour, à apprécier ce que j’ai, à comprendre ce qu’il peut m’apporter chaque jour, à vivre ici et maintenant. Suis-je en train de jouer avec mes filles? Je ne pense pas à plus tard. Je pense aux filles, au café comme si c’était la dernière chose de la journée. Je ne pense pas à ce que je ferai l’année prochaine. Je pense que pour terminer la saison ici de la meilleure façon, puis les vacances, s’il y en a. Avant, si je ne savais pas où aller en vacances, j’avais de l’anxiété, maintenant je le vois comme une belle chose. ”

Message vidéo de Rudi Garcia: «Hola Flore, comment ça se passe? Je vous salue, même ici en France nous restons à la maison. Vous savez que vous serez toujours mon couteau suisse, que je pourrai utiliser dans différentes situations. J’espère vous embrasser bientôt, bonne chance. “

“Cela a toujours été une de mes qualités, l’entraîneur est un gars intelligent, comme on dit à Rome, et il l’a compris. Il m’a remis tout de suite quand j’avais besoin de lui, il m’a fait jouer haut dès la première année. C’est un entraîneur très espagnol, bien qu’il soit français. Jouez au bon football, gardez bien le groupe. J’ai une excellente relation avec lui, on se sent quand il m’a servi ou même juste pour une salutation. Je le remercie et lui envoie un gros câlin. ”

Il y a beaucoup de Florenzi, lequel est le meilleur?

«Le meilleur Florenzi est celui qui est sur le terrain quand il va bien, a la tête libre et joue avec bonheur. Ensuite, si nous voulons parler des arrières latéraux, je me sens vraiment bien là-bas. Si je dois jouer dans une équipe qui propose du football, je me vois très bien, comme un jeu, comme une pensée et pour l’évolution du football. S’il y a un entraîneur qui dans un certain rôle veut 180 cm, qui ne joue pas, je lève la main et dis que je ne peux pas être ce type de joueur. Je ne parle pas de Fonseca, Rome, Lazio, Frosinone ou toute autre chose, c’est une discussion générale. Cela dit, je me sens très à l’aise dans un football offensif, bien sûr, mes qualités peuvent être vues du milieu du terrain vers le haut “.

Cependant, jouer derrière vous perd votre capacité à finir …

«Mes amis me le disent. C’est leur critique, ils me disent que j’ai eu plus d’opportunités 30 mètres devant. À l’intérieur de moi déclenchent des mécanismes internes, dans lesquels il y a mille pensées. Je vois le football d’une certaine manière, et je vois le football où je peux faire bien plus qu’une aile comme arrière complet. J’aime jouer à l’aile, la vérité est que j’aime jouer au football. Si nous voulons tout résumer, Florenzi va bien quand il est sur le terrain. “

Quelle était l’importance de porter le brassard du capitaine rom?

«Chaque enfant a un tiroir avec des rêves à l’intérieur. Jusqu’à présent, je dois dire la vérité, je les ai presque tous fabriqués. Je voulais jouer au football, dans la ville où j’encourageais, je voulais devenir un footballeur important et le capitaine, je voulais jouer pour l’équipe nationale, marquer des buts pour ces équipes, jouer la Ligue des champions. Je n’ai besoin que de 2-3 rêves: gagner quelque chose d’important avec le club et l’équipe nationale et jouer le championnat du monde. Si nous pouvons faire ces trois choses, ce ne serait pas mauvais. ”

Comment avez-vous vécu ce premier moment de grande difficulté? Passer du statut de protagoniste au statut de non-protagoniste. Quand avez-vous compris que vous auriez été moins protagoniste que par le passé?

«Comme cela a déjà été dit, ce que signifie porter le brassard du capitaine, ce que c’était. C’était une grande fierté, je suis arrivé après deux groupes qui ont fait l’histoire de Rome, Francesco et Daniele. Personne, je peux vous le garantir, ne sera jamais comme eux. D’ici peut-être jusqu’à la fin de Rome. Cela dit, j’ai appris une grande chose d’eux. Que Rome vient en premier. J’ai simplement essayé de le faire: j’ai mis les Roms devant moi. J’ai continué à m’entraîner à deux mille heures, sans dire un mot, en essayant de respecter les rôles, ce qui est fondamental pour moi. Les rôles et les gens doivent être respectés, leur travail. L’entraîneur était très clair. Je dois dire une chose, à mon avis, Fonseca est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eu, le football parlant. Le problème est qu’il ne m’aime pas dans ce rôle particulier. Il attendait plus de moi et de n’importe qui d’autre. J’ai une excellente relation avec lui, il a dit qu’il ne savait pas combien d’espace j’aurais.

Avant de partir pour Valence, il y avait des fans à Trigoria: qu’en avez-vous pensé?

«Je suis très attaché aux fans roms et je sais qu’ils aiment aussi particulièrement les joueurs roms. Je ne peux pas nier que ce fut un coup dur pour moi de quitter Trigoria. Pas tant pour laisser Trigoria en soi, mais pour les gens à l’intérieur de nous, les âmes à l’intérieur de nous. Je pourrais parler d’un millier de personnes qui ont grandi avec moi, des employés d’entrepôt aux physiothérapeutes, les gars du bar. Quand ils m’ont vu, ils se sont demandé si je partais vraiment. C’est quelque chose qui restera et restera toujours dans mon cœur. Ce sont les gens qui ont vécu avec vous, qui ont connu de mauvais moments après une défaite et beaux après une grande victoire. Ils étaient toujours là pour travailler, même si la blague devait être professionnelle. Je pense plus à Roberto et Valerio qui ne sont pas de Rome. Lorsque je faisais une erreur ou marquais, ils venaient me le dire. J’ai laissé beaucoup d’amis, une seule famille, ils ont toujours été la deuxième famille “.

Message vidéo de Zaniolo: «Tu me manques tellement, je dois te remercier pour les moments que tu as passés là-bas. J’ai rencontré une personne spéciale sur et en dehors du terrain, vous avez toujours été prêt à m’aider. J’espère vous revoir bientôt, vous embrasser, jouer deux touches et mettre Mirko Antonucci au milieu ».

«C’est un garçon spécial. Dès son arrivée, il était très calme et l’est toujours. Peu à peu, il a fait ressortir ses qualités humaines, ainsi que le football. Je l’ai toujours pris sous mon aile protectrice, je ne lui ai jamais parlé quand il jouait bien. Je lui ai toujours parlé et j’ai essayé d’avoir mon mot à dire quand les choses n’allaient pas bien, ou quand il ne s’entraînait pas au maximum ou avait un mauvais match. Ou quand il faisait tourner les boîtes parce qu’il n’a pas joué une seule fois. Ce que j’ai vécu n’a pas été facile. Quand je l’ai vu qui est devenu un de mes amis sur et hors du terrain, quand j’ai senti ce mouvement, son visage, j’ai du mal à en parler. Je sentais que je faisais ce qu’un ami ferait pour lui et ce que les autres auraient fait pour moi. Je ne me suis jamais sentie inappropriée ni déplacée pour aller à l’hôpital ou chez elle. Il m’écrit, m’appelle, on a l’impression d’avoir fait jusqu’ici. Je l’aime tellement, c’est lui qui a tout boycotté pour les Européens et a fait venir le coronavirus (rires, ndlr) “.

Votre passion pour l’eSport.

«Depuis deux ans, je suis devenu partenaire, avec De Rossi, d’une équipe eSports, les Mkers, la plus importante équipe que nous avons en Italie et nous nous en sortons bien également en Europe. C’était une opportunité que mes consultants m’ont donnée, de rejoindre une communauté qui pouvait s’installer et il en a été ainsi. ESports ont pénétré le marché financier avec force, il y a des professionnels. Ils jouent et s’entraînent pour cela, peut-être même plus que nous les footballeurs. C’était une belle chose, j’aime beaucoup les jeux vidéo, c’est quelque chose qui m’a attiré. Nous espérons continuer à bien faire avec cette équipe, il y a un travail énorme. Par rapport au match de l’autre jour, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées dans mon équipe. Nous nous sommes amusés, c’était un bon moment ».

Le but à Barcelone depuis le milieu de terrain était-il le moment le plus élevé sur le plan personnel avec le maillot Roma?

«Si nous devons parler d’un moment strictement personnel, c’est évidemment le moment le plus élevé. Si je dois parler d’un moment dans l’équipe, bien sûr, je parle du match contre Barcelone et Liverpool. Ce furent les moments les plus importants de ma carrière ici à Rome. Je parle de matchs à domicile, ce sont des moments que je n’oublierai guère ».

Aujourd’hui, nous parlons de Ter Stegen comme le gardien le plus fort du monde, vous l’avez marqué au milieu du terrain …

«Je ne veux rien dire d’autre que le tien, mais pour moi ce n’est pas le cas. J’ai avancé mes mains. Pour moi, c’est Alisson. Je l’ai également vécu en formation. À un moment, nous avons fait des matchs d’entraînement et ils ont tous terminé 0-0. Nous avons vu les deux gardiens de but: l’un était Szczesny et l’autre était Alisson (rires). J’ai dû faire face à de grands gardiens de but. ”

Retournerez-vous à Rome?

«Honnêtement, je ne sais pas, je dis la vérité. Nous attendons la fin de ce prêt. ”

Une petite partie des gens ont commencé à vous voir différemment.

“Je l’ai entendu, mais je n’ai jamais réussi à me donner d’explication. Si je les avais envoyés dans ce pays, je comprendrais que je me suis retourné contre quelqu’un. J’imagine et je crois que dans ma carrière, je ne trouverai jamais de fans aussi beaux que ceux de Roma. Je ne sais pas si je continuerai à Rome ou nos rues se diviseront, mais je peux dire que les fans de Roma ont toujours été formidables, ils sont toujours dans mon cœur. ”

Est-il vrai que vous avez renoncé à une méga-offre d’Inter?

“C’est une histoire qui a commencé bien avant, dans le sens où j’ai non seulement refusé l’Inter, mais aussi d’autres équipes italiennes. Le dernier était l’Inter, quand j’ai dû renouveler avec la Roma, c’était une offre très importante. J’avais envie de faire ce que j’ai fait, je savais que je n’aurais pas la même opportunité économique, mais les émotions ressenties à Rome ne m’enlèveront personne. Ils m’ont dit de choisir avec la tête, mais j’ai choisi avec le cœur et je le referais “.

Quelle était votre relation avec certains joueurs qui sont partis? Avez-vous essayé de les convaincre de rester?

«Je pense que l’on peut essayer de faire mille choses pour que quelqu’un reste avec votre équipe ou non. D’abord, vous le faites parce que ce joueur est fort. Chacun a son propre chemin et a décidé de faire ce qu’il jugeait le mieux pour sa carrière. Le ratio a vraiment changé de 0 et ne changera pas. Ce que vous avez à l’intérieur et que vous avez vécu avec ces joueurs le porte en vous tout au long de votre carrière. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. ”

Pouvez-vous nous parler de la course pour embrasser votre grand-mère?

«C’est un moment qui me touche particulièrement. Je ne veux pas rabaisser ma grand-mère, c’était la première fois qu’elle venait me voir. Mon grand-père aimait beaucoup le football, j’imaginais qu’il y avait deux personnes près d’elle: son mari et l’autre grand-mère dont j’étais très proche. Si j’en parle maintenant, je ne me sens pas très bien, car je suis excité comme tout le monde peut l’imaginer. Cela dit, tout est venu très spontanément, je lui ai dit que j’irais la serrer dans mes bras et marquer, mais en réalité je n’imaginais même pas. Je suis une personne instinctive, parfois tu te trompes et parfois tu te débrouilles bien, c’était un geste instinctif très bien fait “.

Sur le surnom de “Bello de Nonna”.

«Je ne parle pas de mauvaises choses. Une chose n’allait pas, car c’était des mois infernaux pour elle. Appelés chez eux, via l’interphone, les journalistes se sont rendus à la maison. Vous avez mis l’enfer à travers elle (rires, ndlr). Elle avait 85-86 ans, elle n’était pas très jeune, ce n’était pas facile pour elle ».

Au revers à Gênes.

“J’ai toujours cette réaction quand je fais de grands buts, comme si je ne m’y attendais pas. Il y a le pauvre Mattia (Perin) au but, je lui ai fait beaucoup de buts et magnifique. J’ai marqué un but en arrière, un à la volée et un de ma moitié de terrain. Un beau but, qui restera parmi mes favoris, même si ce n’est pas mon préféré ».

Ton préféré? San Siro ou Barcelone?

«Ni l’un ni l’autre. C’est étrange, mais important pour moi: le but que j’ai fait contre l’Udinese.

Un fan de la Sampdoria le félicite.

«Merci, ces messages remplissent le cœur. Cela signifie que j’ai bien semé dans ma carrière. Je préfère que tu me dises ça, plutôt que de me dire que je suis un grand joueur. Nous espérons vous voir bientôt, pour retrouver l’Italie en ce moment, pour donner un signal fort. ”

Un enfant demande: quand rentrez-vous à Rome?

« Même quand! Donc, en attendant, quand je reviendrai à Rome, je te verrai et signerai ta chemise, nous prendrons une photo ensemble et discuterons. Ensemble, nous déciderons de mon avenir, peut-être donnez-moi des conseils! “.

Sur la relation avec Mancini.

«Nous avons ressenti quand je devais venir ici. Je me sentais avec un de ses collaborateurs, je m’attendais à aller en équipe nationale en juin “.

De Rossi deviendra-t-il un grand entraîneur?

«J’ai mon idée. À mon avis, cela deviendra très fort. Il a les qualités pour le faire, non seulement le football mais aussi l’humain. Il a de la personnalité, de la dialectique, il pouvait parler à un groupe. C’est un milieu de terrain de football, mais c’est un peu tout. La phrase la plus cool qu’il m’a toujours dite était si j’aimais jouer avec un de plus, car il était à la fois en défense et au milieu de terrain. Il pourra également faire un grand voyage en tant qu’entraîneur. Il a la séquence pour le faire. Si quelqu’un ne fait pas la phase préventive, j’imagine comment ça va sortir (rires). ”

Sur le protocole de la Liga espagnole pour reprendre l’entraînement: retraite, entraînement en solo avec retour à la maison, entraînement en groupe et entraînement collectif avec retrait.

«Me gusta, parce que nous commençons à examiner le terrain. C’est la chose qui manque en ce moment, pour ceux qui sont comme moi. J’espère que tout est fait de la meilleure façon, en essayant de ne pas avoir de retour de bâton, ce serait une catastrophe. J’imagine les problèmes de Serie A ou de Liga, il y a beaucoup d’argent en jeu qui pourrait faire faillite de nombreuses entreprises, certaines équipes en B et C pourraient risquer. Pour moi, les amateurs sont aussi importants que la Serie A. ”