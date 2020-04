“J’ai parlé avec Guillermo Barros Schelotto quand il était à Boca, il m’a exprimé son désir”, a déclaré Maxi Moralez.

Maximiliano Moralez il se trouve dans le New York City de États Unis en attente de la reprise de l’activité. Isolé, “Frasquito” a accordé une interview à la radio et a reconnu qu’en 2017 Guillermo Barros Schelotto l’a appelé La bouche.

“J’ai parlé avec Guillermo avant de venir MLS parce que je voulais partir Mexique, puis la possibilité de venir ici s’est présentée et je n’ai pas hésité. Je ne sais pas si La bouche Il m’aimait mais le coach a exprimé son désir, en particulier ils ne m’ont rien offert “, se souvient-il.

Ils lui ont également demandé ce qu’il dirait s’il appelait Juan Román Riquelme pour aller au prochain marché de laissez-passer. “Je ne pense pas qu’à ce stade de ma vie, il m’appellera Riquelme, mais je ne ferme pas la porte parce qu’on ne sait jamais. Jusqu’à ce que je termine mon contrat ici, je n’écouterai pas le président s’il m’appelle “, a-t-il dit.

“J’ai un contrat jusqu’en 2021 et nous espérons le remplir, puis nous verrons comment je vais physiquement et mentalement pour voir si je continue ou non, et pour voir si je peux retourner en Argentine”, a-t-il déclaré. Moralez en dialogue avec “Crack Deportivo”.

En ce sens, il n’exclut pas un retour Courses ou Velez. “Ils parlent Velez y Courses Et je retournerais à n’importe qui, mais aucun club ne ferait de mal parce que si je ne vais pas bien, je ne partirai pas en vacances. Quand je devrai décider, je verrai quelles options j’ai et je chercherai le meilleur pour ma famille “, a-t-il expliqué.

“Je devais vivre mal mais aujourd’hui Courses C’est l’une des meilleures équipes, à la fois financièrement et footballistique et … Qui ne veut pas y aller? “, A-t-il souligné à propos de l ‘” Académie “. Et il a conclu:” Je ne jouerais jamais Indépendant“