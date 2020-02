“J’ai pris le 9 en l’honneur de mon idole Eto＇o”

L’un des derniers ajouts à la Fiorentina, Christian KouameIl a parlé lors d’une conférence de presse de la surprise de sa signature pour l’équipe «alto». Il a dit qu’il voulait porter le numéro 11, qui est celui qu’il avait toujours eu en l’honneur d’une de ses idoles: Didier Drogba, mais a fini par porter 9, et a expliqué les raisons.

02/12/2020

Kouame subit une blessure qui l’éloignera du terrain jusqu’en avril environ. Malgré cela, la Fiorentina a opté pour lui et l’a signé sur ce marché d’hiver. L’attaquant ivoirien vient de Gênes et déclare que l’appel n’était pas attendu. “Quand mon agent m’a appelé, j’ai dit: vous plaisantez? Je ne m’attendais pas à l’appel quand j’ai été blessé. J’ai grandi près de là et, en plus, mon père a toujours aimé «l’alto». Imaginez aussi sa joie “, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de sa présentation.

Christian Kouame, attaquant ivoirien

L’attaquant a expliqué que lorsqu’il a vu la liste des numéros gratuits, voyant que le 11 – qui était le numéro qu’il avait toujours porté par son idole Drogba – était occupé, Il a décidé de prendre le numéro 9 en l’honneur de son autre idole: Samuel Eto’o.

Le directeur sportif du club de Florence, Daniele Pradè, a parlé de la blessure du joueur de football: “C’est une opération spéciale. L’achat d’un joueur blessé en janvier peut sembler un risque, mais ce n’est pas le cas. L’opération était propre et parfaite, et en avril, il peut jouer, mais il ne le fera que lorsque nous pensons qu’il est en forme. Nous ne nous presserons pas. “

Pradè a assuré que Kouame est un pari à moyen et long terme. “Maintenant, nous pensons au présent, en ajoutant des points et en sortant de cette situation difficile, mais en même temps, nous devons planifier l’avenir. Lorsque je travaillais au Samp (Sampdoria), son agent m’a conseillé de le suivre. Mais le directeur sportif de la Citadelle en a trop demandé et nous n’avons pas pu l’acheter “, a expliqué le directeur sportif de l’équipe Fiesole.