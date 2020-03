«J’ai touché la Juve. Comte? Il me voulait aussi à Chelsea “

“Mon esprit était toujours tourné vers Inter et Conte“. Romelu love words Lukaku, goupille de l’attaquant nerazzurri de la course au scudetto, il se tourna vers leInter et son entraîneur lors d’une longue vie sur YouTube avec l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright.

De nombreux problèmes ont été abordés, de l’isolement forcé pour le danger du coronavirus au passé en Manchester United, passant par la cour de la Juventus et la lutte toujours vivante pour le Scudetto. Suite aux déclarations prises sur calcioomercato.com.

Difficultés de quarantaine

“Je suis presque devenu fou un jour. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire du shopping. Je suis enfermé. Neuf jours se sont écoulés depuis le début de l’isolement.

Ils m’ont donné un vélo de chambre: tous les joueurs vivent dans le centre-ville, je n’avais pas de place, alors j’ai demandé dans notre chat de groupe qui avait un vélo d’exercice. Après deux heures, ils ont apporté un vélo à tout le monde ».

«La vie de tous les jours me manque: être avec ma mère, être avec mon fils ou mon frère. Je pense à tout le monde. C’est mauvais, vous ne pouvez pas avoir un contact normal avec les humains. Je m’ennuie de m’entraîner et de jouer devant les fans. Maintenant, vous commencez à apprécier ce que vous avez. J’ai de la chance, ces moments me font repenser ce que j’ai vécu enfant et toi, Ian, tu connais mon passé mieux que quiconque “.

Coronavirus et régime alimentation

«Vous devez être prudent, vous pouvez toucher quelqu’un qui a le virus et rentrer chez vous. Ma maman est diabétique, donc je ne peux même pas rentrer à la maison et la toucher. Maintenant, elle est enfermée dans la maison, fait une petite promenade le soir puis revient. Je suis avec mon kinésithérapeute, ils m’apportent de la nourriture tous les jours, J’observe un régime particulièrement restrictif. Le déjeuner arrive à l’heure à midi, je mange du poisson et des légumes ».

Crédits de fin à Manchester

«Une mauvaise saison peut arriver à tout le monde, mais pour moi, c’était une situation assez difficile. Je devais prendre une décision, je devais aller dans un autre endroit où je pourrais apprendre de nouveaux aspects de mon jeu travailler avec quelqu’un qui me veut. Solskjaer voulait que je reste, mais je lui ai dit que c’était fini maintenant. Il m’a quand même aidé. Manchester United fait toujours du bon travail et obtient de bons résultats, je ne leur souhaite que le meilleur. “

Entre la Juve et le groupe Inter

«La Juve était très proche. Mais mon esprit était toujours tourné vers Inter et Conte. Pour moi, l’Inter a toujours été l’équipe de référence en Italie, enfant, j’ai regardé les exploits d’Adriano, Ronaldo, Christian Vieri avec qui j’ai une excellente relation. Le club et l’entraîneur me voulaient fortement, Conte me voulait aussi à Chelsea. Donc pour moi, il était temps d’aller là-bas et de voir, à ce moment-là, je pensais juste à m’entraîner et à me remettre en forme, sans trop parler.

“Ici, à l’Inter, nous travaillons dur. Et il y a aussi une différence par rapport à l’Angleterre en termes d’esprit d’équipe: ici en Italie, nous organisons toutes les 2-3 semaines des dîners de groupe, auxquels tout le monde participe. Un ou deux joueurs se relaient et amènent tout le monde à dîner. Nous avons des qualités, mais nous nous démarquons en équipe. Si vous voyez comment nous jouons, vous remarquez à quel point nous sommes l’équipe la plus agressive. Le technicien inculque également cette mentalité, pressant et agressif “.

Course au Scudetto

«Si la saison se termine, alors nous devrions penser que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. C’est ma mentalité, jusqu’à ce que les mathématiques disent que c’est fini et nous avons encore un peu d’espoir, nous devons le croire. La Lazio et la Juventus peuvent encore perdre un match, mais nous devons nous regarder “.

Les reproches de Conte

«Après chaque match, nous avons des sessions vidéo où nous passons en revue la première moitié d’un match tous les jours, puis la seconde. Et vous ne vous endormez jamais, parce que Conte utilise des modèles et examine donc les modèles à chaque fois, et il vous indique toujours si vous étiez dans la mauvaise position ou avez raté une certaine passe devant tout le monde».

“Il l’a fait avec moi après le match contre Slavia Prague, pendant cinq minutes, il a parlé d’un défenseur qui a remporté un duel contre moi et a célébré, me martelant devant tout le monde. C’était la première fois que je m’arrivais en dix ans de ma carrière, à ce moment-là, soit réagissez et commencez à bien jouer, soit vous vous jetez, mais je n’aurais pas pu être aussi puéril et j’ai continué à travailler. Quelques jours plus tard, nous avons joué contre Milan et là j’ai joué l’un des meilleurs matchs de la saison. J’ai fait ce pas mental après ces critiques devant tout le monde “.