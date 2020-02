“J’ai trouvé un Colo Colo décomposé par les résultats” »Football Press

Vendredi 28 février 2020

L’entraîneur par intérim de Colo Colo travaille déjà pour recevoir l’Universidad de Concepción pour couper la séquence de quatre défaites consécutives au championnat national, mais a déclaré que sa présence pour le premier échanson du sommet est une toute incertitude.

L’entraîneur par intérim de Colo Colo, Gualberto Jara, prépare la rencontre contre l’Université de Concepción demain 29/02 (18h00) au stade monumental. Le Paraguayen ne sait pas si son travail sera étendu au duel avec Jorge Wilstermann (04/03) pour la Copa Libertadores, mais pour l’instant il se concentre sur la récupération de ses cibles.

«C’est le travail que j’ai maintenant. Sans aucun doute, mon objectif est le match de demain et vous devez retrouver confiance, estime de soi. Je ne sais pas si le mien sera jusqu’à mercredi, mais je ne peux pas me concentrer sur un match qui n’est pas certain si je ne le dirige pas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le stratège a ajouté que «c’est une équipe de personnes très expérimentées et elles ont traversé des moments bons et difficiles. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé certains d’entre eux pour les résultats, mais ils sont tous prêts à travailler pour s’en sortir et ils m’ont soutenu. »

Gualberto Jara a également déclaré que «heureusement, c’est une équipe très expérimentée et ils y sont habitués. Colo Colo est toujours appelé à gagner et doit retrouver cette mystique. »

Le «Guaraní» a admis qu’il avait les flyers Leonardo Valencia et Matías Fernández pour le duel contre le Campanil. «Valence se sent capable de jouer. J’ai très bien trouvé Matías, avec impatience, c’est une personne qui contribue beaucoup au groupe et les deux sont disponibles et que je dois définir », a-t-il déclaré.

L’ancien assistant de Gustavo Benítez a ajouté que «ce que vous voulez, c’est que nous améliorions les performances demain. Nous devons viser des choses concrètes et en même temps améliorer le football ou le garder, je n’ai pas travaillé avec l’équipe donc je ne peux pas mentir par rapport à la façon dont Colo Colo va jouer ».

Enfin, l’entraîneur paraguayen n’a pas fouillé dans les noms qui sonnent pour remplacer Mario Salas. «En ce moment, il ne m’appartient pas de commenter selon les conditions du technicien qui peut rejoindre Colo Colo. Je ne sais pas ce que sont les managers car je ne suis pas au courant mais les noms de cette trajectoire peuvent contribuer au club », a expliqué Jara.