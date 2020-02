“J’ai vu des visages heureux, mais ce n’est pas encore fini”

Jürgen Klopp a déploré la défaite contre l’Atlético de Madrid et a déclaré avoir vu «des visages heureux & rdquor; dans son rival, mais a averti que «ce n’est pas encore fini & rdquor; car ils devront visiter Anfield dans trois semaines.

“Nous avons perdu le match et je ne veux pas commencer à commenter les décisions de l’arbitre. Ils ont marqué un but à la suite d’un corner, c’est comme ça. Ça n’a pas été très facile, vraiment. Comme nous l’avons dit, hNous avions plus de 70% de possession, mais obtenir un bon résultat était difficile. Nous avons joué comme nous devrions jouer, mais dans la dernière section, nous n’avons pas créé suffisamment d’opportunités “, a-t-il déclaré.

“Dans un match comme celui-ci, avec une atmosphère comme celle-là, il est facile de perdre le focus dans certaines phases. Nous pensons que les choses seront différentes dans notre stade.” Ils ont dû se rendre constamment à la station-service et Diego (Simeone) était tout le temps. Encourageant le public, nous avons vu aujourd’hui ce qu’un stade peut faire derrière son équipe. Le stade n’était pas là pour voir un bon résultat, c’était pour pousser leur propre“, a ajouté le sélectionneur allemand.

“Je n’ai aucun problème avec le résultat, nous avons essayé à cent pour cent. J’ai vu des visages heureux à l’Atlético, je comprends, car c’est important mais ce n’est pas encore terminé”, a déclaré Klopp, qui s’est également plaint de l’arbitrage. “L’arbitre a également dû faire face à l’environnement de Wanda, il y a peut-être eu des décisions qu’il n’a pas vues. Je pense qu’il aurait pu faire un peu mieux, mais le public a été au-dessus”, a-t-il déclaré.

“Nous avons essayé de rester calmes et de prendre les bonnes décisions, mais il est clair que nous devons faire mieux, surtout dans le dernier tiers du terrain. Je ne suis pas déçu du jeu de mon équipe. J’ai vu un match bien pire en ma vie, mais nous n’avons pas été bien dans le dernier tiers, c’est tout “, a-t-il cassé.

Respectueux du «cholisme»

Pour sa part, le technicien «rouge» a reconnu qu’il était surpris de dominer ainsi le duel. “Je ne m’attendais pas à avoir autant de possession. Ils gagnent 1-0, ils ne sont pas au top et défendent le résultat. Je le respecte parfaitement. Nous n’avons pas perdu par cinq buts ou quelque chose comme ça. Nous pensons que nous avons des opportunités dans le retour, ils auront récupéré Joao Felix et Diego Costa seront dans une situation différente mais nous essaierons de toutes nos forces. Nous dirons “bienvenue à Anfield” “, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les changements, l’entraîneur de l’équipe anglaise a précisé que Sadio Mané était parce qu’il avait “peur” car il avait un carton jaune. “Et Henderson a un peu touché les ischios et j’ai décidé de donner un nouvel air à l’équipe”, a admis Klopp, qui a été averti par l’arbitre et a expliqué ce qui s’était passé. “Je criais simplement dans cette direction. De toute évidence, je n’étais pas satisfait de l’arbitre et j’ai protesté contre une décision concrète. Je trouve normal qu’il ne l’aime pas et il a pris ma carte”, a-t-il conclu.