“J’aime la mentalité d’Ibrahimovic”

La révélation avancée de la saison avant la pause due au coronavirus, le norvégien Erling Braut Haaland, a félicité le suédois Zlatan Ibrahimovic dans une interview au magazine anglais «Four Four Two».

04/12/2020

Agir à 19:29

CEST

SPORT.es

“J’aime la mentalité et le jeu d’Ibra”, avoue avant d’ajouter que “J’aime aussi sa capacité à changer d’équipes et de pays, ce qui n’est jamais facile, mais il marque toujours dès le premier instant”.

L’attaquant du Borussia Dortmund il ne se lasse pas de distribuer des compliments au «neuf» du Milan, un véritable globe-trotter du ballon.

“J’aime sa façon de voir les choses d’une manière différente et j’adore le voir jouer”, affirme une Ibrahimovic qu’il ne connaît pas encore personnellement et qui a deux fois son âge: 19 ans contre 38. Présent et futur.

“Je ne lui ai pas encore parlé, mais nous verrons ce que l’avenir nous réserve. Nous sommes tous les deux des attaquants et nous sommes fantastiques, bien que nous ayons un jeu différent et qu’il soit difficile de nous comparer”admet Haaland, objectif principal des grands clubs européens lorsque la normalité est rétablie et que le futur marché des transferts d’été est rouvert.